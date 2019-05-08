Как долго действует направление к врачу-специалисту или на анализы?

«Если с момента выдачи направления прошел уже год, то, конечно, мы советуем снова проконсультироваться с семейным врачом – остались ли проблемы со здоровьем, нужно ли делать повторные обследования, или есть необходимость обратиться к специалисту иного профиля, что требует выдачи нового направления и так далее», - объяснила главный специалист отдела по связям с общественностью и пропаганде здоровья Больничной кассы Вивика Тамра порталу Virtuaalkliinik.

К направлениям на анализы, насколько известно представителю Больничной кассы, предъявляются те же требования, но это не обязательно должно быть так. Ни один закон, по ее словам, это напрямую не регулирует. Так что учреждения и семейные врачи сами устанавливают правила и в целом направление на анализы действительно в течение двух месяцев. Например, по словам специалиста по связям с общественностью Ида-Таллиннской центральной больницы Марко Мяги, вопрос простой, а ответ сложный и зависит скорее от семейного врача: «Как правило, направления в лабораторию действительны месяц, но могут действовать и два месяца, это зависит от центра семейных врачей. Самым правильным будет узнать это у семейного врача, поскольку это он решил заказать лабораторное исследование».

По словам специалиста по маркетингу фирмы-лаборатории SYNLAB Анники Юримяэ, в их системе электронные направления врача или на анализы хранится в течение месяца: «Именно в этот промежуток времени с момента выдачи направления пациента ждут на анализ крови. Если на сдачу анализа придет пациент, направление которого превысило срок, мы уточняем у направившего его врача, нужно ли все еще делать этот анализ». На направлениях на бумажных носителях, по ее словам, время выдачи не обозначают, поэтому при приеме прибывшего с ним пациента ограничений нет. Таким образом, в SYNLAB с бумажным направлением можно прийти и позже.