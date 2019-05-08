На нелегальном рынке распространяются поддельные лекарства: в них обнаружены опасные опиоиды и дизайнерские наркотики

Алпразолам – производное бензодиазепина, который применяется при лечении психических расстройств. Таблетки алпразолама похожи на таблетки ксанакса или валиума.

Таможней обнаружены таблетки похожего на морфин опиоида U-47700. Таможня предупреждает, что данный препарат является сильнодействующим и опасным для жизни. Он может, в частности, привести к остановке дыхания человека. В Финляндии выявили первый случай применения поддельного алпразолама в 2016 году. За короткое время препарат стал причиной смерти пяти человек.