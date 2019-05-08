Ср, 8.05.2019
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На нелегальном рынке распространяются поддельные лекарства: в них обнаружены опасные опиоиды и дизайнерские наркотики

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Таблетки. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

За последние годы таможня Финляндии конфисковала поддельные препараты, которые вместо указываемого в упаковке алпразолама содержали, например, вредные для жизни опиоиды и синтетические наркотики, пишет Yle.

Алпразолам – производное бензодиазепина, который применяется при лечении психических расстройств. Таблетки алпразолама похожи на таблетки ксанакса или валиума.

Таможней обнаружены таблетки похожего на морфин опиоида U-47700. Таможня предупреждает, что данный препарат является сильнодействующим и опасным для жизни. Он может, в частности, привести к остановке дыхания человека. В Финляндии выявили первый случай применения поддельного алпразолама в 2016 году. За короткое время препарат стал причиной смерти пяти человек.

Поддельные лекарства чаще всего покупают частные лица. Препараты заказывают на зарубежных сайтах и доставляют в Финляндию по почте или на пароме. Таможня считает возможным, что в Финляндию завозили крупные партии поддельных таблеток для распространения на нелегальном рынке.

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