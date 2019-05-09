Найден способ спасения от смертоносной болезни легких

Исследователи использовали технику перекрестного кровообращения с использованием свиней, которая способна поддерживать легкие в течение 36 часов, пишет lenta.ru . Это дает врачам возможность проведения дополнительных процедур, направленных на восстановление тканей для последующей трансплантации. Регенерирующие легкие находятся в специальной камере рядом с реципиентом, ожидающим пересадки.

Подход позволяет улучшить состояние легких, поврежденных в результате аспирации содержимого желудка в дыхательные пути. Ранее у врачей было всего лишь шесть часов для оценки пригодности органа для трансплантации, что недостаточно для восстановительных процедур. В будущем ученые планируют расширить 36-часовое окно до дней или недель.