Можно ли онкологическим больным употреблять пищевые добавки?

Многие онкологические больные и их родственники хотят использовать всевозможные соломинки, чтобы хоть как-то поддержать мучимый болезнью организм. Однако употребление пищевых добавок или растительных препаратов может принести больше вреда, чем пользы, пишет Postimees.
Обзор пищевых добавок во время лечения от рака на портале Med24 предложила провизор Лийса Рандмяэ:
«В течение многих лет прошло немало дебатов и проведено исследований на тему того, должен ли онкологический больной употреблять пищевые добавки. Мнения расходятся: одни опасаются, что одновременное употребление препаратов от рака и пищевых добавок может привести к проявлению возможных побочных действий, которые могут вызвать интоксикацию, или скорее худшему результату лечения. Эту сферу деятельности и возможные опасности исследуют все основательнее, и некоторые исследования подтверждают возникновение взаимодействия между пищевыми добавками, растительными препаратами и противоопухолевыми лекарствами.
Глубже всего исследовано, например, использование витамина «Д» и антиоксидантов (витаминов Е и С, коэнзима Q10, зеленого чая) во время противоопухолевого лечения и их влияние на результат лечения. В ходе исследований пытались доказать, что антиоксиданты снижают обусловленные химиотерапией и лучевой терапией побочные действия. Результаты исследования профилактики плоскоклеточного рака оказались скорее противоречивыми: выявлено как полезное, так и вредное воздействие.
Вместо пользы был выявлен вред, если во время лечения опухолей используются витамины С, коэнзим Q10, препараты рыбьего жира, имбиря, куркумы, кисломолочных бактерий или грейпфрута. Например, витамин С и коэнзим Q10 могут снижать воздействие некоторых лекарств, препараты рыбьего жира и имбиря могут увеличивать риск кровотечений, продукты с кисломолочной бактерией могут способствовать возникновению инфекций. Фолиевую кислоту нельзя употреблять во время лечения капецитабином (препарат, используемый при лечении рака ободочной кишки, желудка и груди), поскольку токсичность противоопухолевого препарата усиливается, и возникают такие симптомы расстройства пищеварительного тракта, как понос и рвота. Во время прохождения курса препарата от лейкемии нужно исключить препараты рыбьего жира и витамин Е из-за увеличения риска возникновения кровотечений, а зверобой полностью противопоказан.
Во время лечение опухолей нужно, конечно, избегать употребления зверобоя, экстракта чеснока и красной эхинацеи, поскольку возникают побочные действия, которые влияют на результат лечения. Например, фитохром зверобоя P450 (CYP) индуцирует ферментативную систему, а потому снижает действие многих противоопухолевых препаратов. Сок грейпфрута влияет кроме кислотности желудка и на метаболизм препаратов, поскольку CYP является ингибитором ферментативной системы. Если пациент с раком груди использует одновременно эверолимус и грейпфрутовый сок, то повышается концентрация плазмы эверолимуса и это может привести к возникновению интоксикации».
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