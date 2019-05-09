Можно ли онкологическим больным употреблять пищевые добавки?

Обзор пищевых добавок во время лечения от рака на портале Med24 предложила провизор Лийса Рандмяэ:

«В течение многих лет прошло немало дебатов и проведено исследований на тему того, должен ли онкологический больной употреблять пищевые добавки. Мнения расходятся: одни опасаются, что одновременное употребление препаратов от рака и пищевых добавок может привести к проявлению возможных побочных действий, которые могут вызвать интоксикацию, или скорее худшему результату лечения. Эту сферу деятельности и возможные опасности исследуют все основательнее, и некоторые исследования подтверждают возникновение взаимодействия между пищевыми добавками, растительными препаратами и противоопухолевыми лекарствами.

Глубже всего исследовано, например, использование витамина «Д» и антиоксидантов (витаминов Е и С, коэнзима Q10, зеленого чая) во время противоопухолевого лечения и их влияние на результат лечения. В ходе исследований пытались доказать, что антиоксиданты снижают обусловленные химиотерапией и лучевой терапией побочные действия. Результаты исследования профилактики плоскоклеточного рака оказались скорее противоречивыми: выявлено как полезное, так и вредное воздействие.

Вместо пользы был выявлен вред, если во время лечения опухолей используются витамины С, коэнзим Q10, препараты рыбьего жира, имбиря, куркумы, кисломолочных бактерий или грейпфрута. Например, витамин С и коэнзим Q10 могут снижать воздействие некоторых лекарств, препараты рыбьего жира и имбиря могут увеличивать риск кровотечений, продукты с кисломолочной бактерией могут способствовать возникновению инфекций. Фолиевую кислоту нельзя употреблять во время лечения капецитабином (препарат, используемый при лечении рака ободочной кишки, желудка и груди), поскольку токсичность противоопухолевого препарата усиливается, и возникают такие симптомы расстройства пищеварительного тракта, как понос и рвота. Во время прохождения курса препарата от лейкемии нужно исключить препараты рыбьего жира и витамин Е из-за увеличения риска возникновения кровотечений, а зверобой полностью противопоказан.

Во время лечение опухолей нужно, конечно, избегать употребления зверобоя, экстракта чеснока и красной эхинацеи, поскольку возникают побочные действия, которые влияют на результат лечения. Например, фитохром зверобоя P450 (CYP) индуцирует ферментативную систему, а потому снижает действие многих противоопухолевых препаратов. Сок грейпфрута влияет кроме кислотности желудка и на метаболизм препаратов, поскольку CYP является ингибитором ферментативной системы. Если пациент с раком груди использует одновременно эверолимус и грейпфрутовый сок, то повышается концентрация плазмы эверолимуса и это может привести к возникновению интоксикации».