В Эстонии активизировались гадюки: вот что должен знать каждый

«Важно знать, что это относительно пугливое животное, которое при приближении человека обычно уползает», - говорит руководитель Информационного центра Департамента здоровья по отравлениям Маре Одер. Несмотря на распространенное мнение, что гадюку обычно можно встретить в лесу, не менее опасны и неподстриженные лужайки в садах. Только что вылупившиеся гадюки уже способны кусать и выделять яд. «Если вы увидели гадюку, правильнее всего просто отойти и оставить ее в покое», - советует Одер.

Если вы отправились в лес в районе, заселенном гадюками, необходимо выбрать подходящую обувь. На природе следует быть осторожным, особенно, если вы заглядываете в дупло или идете по густой траве. Переступая через лежащие на земле стволы деревьев, тщательно осматривайте землю вокруг.

Гадюка может ужалить и находясь в воде, потому что в жаркие дни она, как и человек, ищет прохлады. В таком случае она кусает жертву в основном за выступающие из воды части тела: за голову, за шею или за руку. Укусы в область головы или шеи особенно опасны.

Часто змею сложно идентифицировать на месте событий, может случиться, что вы перепутаете ядовитую особь с неядовитой. Зачастую укусы наших обычных гадюк не приводят к серьезным жалобам на здоровье, потому что змея может лишь оцарапать кожу своими ядовитыми зубами. По оценкам Департамента здоровья, 10-20 процентов укусов гадюки - так сказать, сухие. Кроме того, след от укуса гадюки может быть нетипичным. Расстояние между зубами у взрослой гадюки - три-четыре миллиметра. Однако от укуса могут остаться и три следа - если в это время как раз происходит смена зубов.

Несмотря на то, что в основном для оказания помощи пострадавшим не требуется противоядие, если вас укусила гадюка, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы он оценил ситуацию и объяснил, как действовать дальше.