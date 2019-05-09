В Эстонии активизировались гадюки: вот что должен знать каждый

Гадюки уже проснулись и выползли из нор. По данным Информационного центра по отравлениям, пока первые контакты людей со змеями обошлись без серьезных последствий.
«Важно знать, что это относительно пугливое животное, которое при приближении человека обычно уползает», - говорит руководитель Информационного центра Департамента здоровья по отравлениям Маре Одер. Несмотря на распространенное мнение, что гадюку обычно можно встретить в лесу, не менее опасны и неподстриженные лужайки в садах. Только что вылупившиеся гадюки уже способны кусать и выделять яд. «Если вы увидели гадюку, правильнее всего просто отойти и оставить ее в покое», - советует Одер.
Если вы отправились в лес в районе, заселенном гадюками, необходимо выбрать подходящую обувь. На природе следует быть осторожным, особенно, если вы заглядываете в дупло или идете по густой траве. Переступая через лежащие на земле стволы деревьев, тщательно осматривайте землю вокруг.
Гадюка может ужалить и находясь в воде, потому что в жаркие дни она, как и человек, ищет прохлады. В таком случае она кусает жертву в основном за выступающие из воды части тела: за голову, за шею или за руку. Укусы в область головы или шеи особенно опасны.
Часто змею сложно идентифицировать на месте событий, может случиться, что вы перепутаете ядовитую особь с неядовитой. Зачастую укусы наших обычных гадюк не приводят к серьезным жалобам на здоровье, потому что змея может лишь оцарапать кожу своими ядовитыми зубами. По оценкам Департамента здоровья, 10-20 процентов укусов гадюки - так сказать, сухие. Кроме того, след от укуса гадюки может быть нетипичным. Расстояние между зубами у взрослой гадюки - три-четыре миллиметра. Однако от укуса могут остаться и три следа - если в это время как раз происходит смена зубов.
Несмотря на то, что в основном для оказания помощи пострадавшим не требуется противоядие, если вас укусила гадюка, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы он оценил ситуацию и объяснил, как действовать дальше.
Необходимо также помнить, что укус гадюки опасен для человека и по прошествии двух-четырех суток. В это время отечная жидкость (вес пострадавшего из-за отеков может увеличиться даже до 50 процентов) начинает быстро всасываться в кровь через лимфоциты, у человека вновь появляются серьезные жалобы на здоровье. В этой фазе необходимо тщательно следить за равновесием жидкости в организме. Отек и потемнение кожи могут держаться еще несколько месяцев.