Работник скорой помощи: самая распространенная болезнь пожилых людей – одиночество

- Просто для ясности – чем занимаются преподаватели сестринского дела?

Р.М.: Если ты работаешь в медицине, то должен учиться каждый день! Мы, прежде всего, отвечаем за то, чтобы работники центра скорой помощи региональной больницы могли получить необходимое дополнительное обучение. Отслеживаем предписанные министерством требования и смотрим, чтобы они были выполнены. Для того чтобы наши работники получили компетентную информацию, ездим за пределы Эстонии: мы аккредитованы на курсах и привозим услышанную информацию назад домой. Кроме своих мы обучаем и других работников учреждений скорой помощи.

Х.П.: За пределами Эстонии участвуем в обучениях, которые касаются, прежде всего, экстренной медицины вне больниц. Все, что касается функций скорой помощи, например, современные знания об обращении с травмированными больными.

Р.М.: В последний раз я прошел курсы, на которых учили обращению с пострадавшими от радиации. Они хоть и проходили в Эстонии, но лекторы приезжали их Соединенных штатов Америки. Речь идет об очень специфической сфере, специалистов в которой по всему миру очень мало. Надеемся, что в Эстонии нам с такой областью столкнуться не придется, но такая возможность есть, хотя бы в связи с транспортировкой опасных веществ.

- Вы и дежурите?

И.К.: Да, по мере сил! Когда я становился преподавателем сестринского дела, у меня было условие, что в месяц я смогу дежурить две-четыре смены, поскольку они за короткий промежуток времени дают огромное количество знаний. В последний раз был на круглосуточном дежурстве в Саку в прошлое воскресенье.

Р.М.: Если ты какое-то время не ходил на дежурства, внутри начинает скрести. Хочется же на практике применять все те знания, которые у нас есть. Это крайне необходимо.

И.К.: Хотя бы для того, чтобы собрать истории для курсов. Курсы – это же пересказ историй: ты рассказываешь историю, другие пытаются ее решить. Так обучение дается лучше всего.

- Много говорилось о том, что люди начали вызывать скорую помощь по всяким мелочам. Вы это замечаете?

Р.М.: Да, иногда замечаем, что человек вызывает скорую помощь без видимой необходимости и делает это неоднократно. Но тут нужно спросить – зачем он это делает? Слушаем человека и часто видим, что он в беспомощном состоянии, часто совершенно заброшенный. Это новая тенденция нашего общества, что дети должны работать, а пожилые матери-отцы остаются одни, поскольку у детей нет на них времени.