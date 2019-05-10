Фото: неравнодушные люди собрали на лечение маленького Олега 19 000 евро

Ежегодный благотворительный забег организует Детский фонд Клиники Тартуского университета в сотрудничестве с клубом Тартуский марафон. «Это вдохновляющее и сильное чувство, когда видишь так много людей, которые бегут и идут ради общей цели - чтобы помочь маленькому мальчику и его семье. Мы от всего сердца благодарны и сотням тех, кто не смог принять участие в забеге, но перевел для Олега пожертвование на счет Детского фонда . Большое спасибо всем!» - сказала исполнительный директор фонда Кадри Орг.

Благотворительный забег проходил в Тяхтвереском спортивном парке на дорожке протяженностью в 4,5 км. Плату за участие (не менее трех евро с человека) собирали как пожертвования, а спонсоры в свою очередь добавили по пять евро за каждого участника. Таким образом, вклад каждого участника составил по меньшей мере 8 евро.

Программа 37-го Тартуского марафона на местности продолжится завтра мини-марафоном для детей и подростков. В Тарту в Тяхтвереском спортивном парке забеги начнутся в 11 утра. Ожидается около 3500 участников.