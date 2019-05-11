Клещи атакуют: названы самые опасные регионы Эстонии

«Рекомендуем приступить к вакцинации до начала лета, поскольку клещевой энцефалит — широко распространенное в Эстонии эндемичное заболевание, - сказала советник отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Ирина Донченко. - Уже через десять дней после второй прививки можно спокойно наслаждаться природой».

Полная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из трех прививок: две прививки, дающие достаточный на один сезон иммунитет, делают с перерывом в 1-3 месяца, а третью делают не позднее, чем через год. Повторные прививки нужно делать каждые 3-5 лет. Детей можно вакцинировать с одного года. Также существует срочная схема вакцинации. Пациент должен сам оплачивать вакцину.

«Мы ни в коем случае не советуем рассчитывать в плане профилактики клещевого энцефалита на так называемые природные средства вроде поедания чеснока или смазывания им обуви», - отметила Донченко.

По данным департамента, в год в Эстонии фиксируют около 100 случаев клещевого энцефалита: в прошлом году им заразились 85 человек, а в 2017 году - 87.

Регионы, где клещевым энцефалитом заражаются чаще среднего показателя по Эстонии, это Сааремаа, Хийумаа и Ляэнемаа, в случае клещевого боррелиоза это Сааремаа, Хийумаа и Пярнумаа.

За четыре месяца этого года в Эстонии зарегистрирован один случай заболевания.

Через 1-2 недели после заражения вирусом клещевого энцефалита появляются напоминающие грипп симптомы: небольшая температура, головная и мышечная боль. Симптомы удерживаются до недели. В трети случаев вирус может проникнуть дальше в мозг и мозговую оболочку и привести к менингиту. В этом случае температура поднимается, появляются сильная головная боль, рвота и вялость. При появлении симптомов нужно сразу же обратиться к врачу. Переболевшие клещевым энцефалитом приобретают пожизненный иммунитет.

Чтобы избежать укусов клещей, нужно носить светлую одежду с длинными рукавами, чтобы клещи были заметны. Штанины нужно заправлять в носки или резиновые сапоги. Нужно пользоваться репеллентами от клещей, а вернувшись с природы, проверить всю поверхность тела — у детей в том числе нужно проверить кожу за ушами.