Аппендикс. Иллюстративное фото. ФОТО: Panther Media/Scanpix

У людей, переживших операцию по удалению аппендикса, примерно втрое чаще диагностируют развитие болезни Паркинсона - неизлечимого неврологического заболевания, также известного как "дрожательный паралич".

Таковы данные масштабного исследования американских ученых, изучивших истории болезни десятков миллионов пациентов.

Как именно болезнь Паркинсона связана с аппендицитом, медики пока не понимают. Очевидно, что дегенерация нервных тканей не может быть напрямую вызвана самой операцией по удалению аппендикса, однако так или иначе у этих двух заболеваний есть что-то общее.

"Наше исследование показывает очевидную связь между аппендиксом - точнее, удалением аппендикса - и болезнью Паркинсона. Но это лишь параллель, корреляция", - заявил ведущий автор работы, сотрудник Университетской клиники в Кливленде Мохаммед Шерифф.

"Чтобы подтвердить эту взаимосвязь и лучше понять механизм, который за ней стоит, нужны дополнительные исследования", - добавил он.

Болезнь Паркинсона часто относят к группе "старческих заболеваний", поскольку чаще всего она поражает людей в пожилом возрасте. Однако заболевание вполне может развиться и значительно раньше.

Странная взаимосвязь

В последние годы ученые из разных стран неоднократно пытались выявить взаимосвязь между аппендицитом и болезнью Паркинсона.

Причина столь пристального внимания медиков к двум совершенно различным, казалось бы, заболеваниям, проста. Белок альфа-синуклеин, который образуется в кишечном тракте в ходе воспалительных процессов, считают одной из главных причин развития дрожательного паралича.

Логично предположить, что удаление аппендикса, где в изобилии живет защитная микрофлора кишечника, может привести к повышению уровня этого белка в организме - и как-то повлиять на нервные клетки. Подтверждением этой теории ученые и занялись.

Однако выводы научных работ были довольно противоречивы. Некоторые из них утверждали, что удаление аппендикса откладывает развития болезни Паркинсона, некоторые - что операция повышает риск заболевания, некоторые - что понижает, а некоторые и вовсе не находили никакой взаимосвязи.

Шерифф и его коллеги из Университета Кейс-Вестерн-резерв решили подойти к вопросу более масштабно и проанализировали всю электронную национальную медицинскую базу данных, содержащую данные о 62,2 млн пациентов.

Почти у 500 тыс. из них была проведена операция по удалению аппендикса - и почти у 4500 переживших это хирургическое вмешательство (0,92%) позже была диагностирована болезнь Паркинсона. Однако среди остальных 61,7 млн пациентов дрожательный паралич развился лишь у 177 тыс. человек (0,29%).

Следовательно, приходят к выводу ученые, хирургическое лечение аппендицита повышает риск развития болезни Паркинсона в три с лишним раза.

Пока что опубликовано лишь краткое описание работы. С подробным докладом Шерифф должен выступить на конференции во второй половине мая.

Впрочем, подчеркивают исследователи, это вовсе не означает, что вы должны всячески избегать удаления аппендикса.