Открытие: назван продукт, снижающий уровень холестерина

Это заявление сделал Госпиталь Святого Михаила в Торонто. Между тем, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, как раз, собирается удалить сою из списка полезных для сердца продуктов, передает MEDdaily со ссылкой на Science Daily.
Канадские же ученые провели анализ ранее выходивших исследований, касавшихся влияния сои, и заявляют обратное. По их словам, соевый белок снижает уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина") на 3-4% у взрослых людей.
Это не очень много, но вполне ощутимо для самочувствия человека. Более того, если заменить в рационе продукты, богатые насыщенными жирами и холестерином, соей, возможно добиться еще большего снижения показателей холестерина. Таким образом, сою можно вполне считать полезной для сердца, заявляют ученые.