Туристка умерла от укуса спасенного ею щенка

Как сообщает Daily Mail, 24-летняя девушка отдыхала на Филиппинах - там она приютила бездомного щенка. Согласно предварительной версии, он укусил ее, но девушка не приняла никаких мер предосторожности и обработала раны самостоятельно. После отдыха она вернулась домой в Норвегию. Только спустя два месяца девушка почувствовала себя плохо. В больнице у нее диагностировали бешенство, спасти ее не удалось.