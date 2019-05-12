Туристка умерла от укуса спасенного ею щенка

Туристка из Норвегии Биргитта Каллестад скончалась после возвращения с Филиппин, где ее укусила бездомная собака, которую она спасла ранее.
Как сообщает Daily Mail, 24-летняя девушка отдыхала на Филиппинах - там она приютила бездомного щенка. Согласно предварительной версии, он укусил ее, но девушка не приняла никаких мер предосторожности и обработала раны самостоятельно. После отдыха она вернулась домой в Норвегию. Только спустя два месяца девушка почувствовала себя плохо. В больнице у нее диагностировали бешенство, спасти ее не удалось.
Как отмечает The Mirror, норвежская туристка стала единственной погибшей от этой инфекции жительницей Норвегии за последние 200 лет.
Медики уже связались с 77 людьми, с которыми общалась девушка. Семья погибшей подчеркивает, что она очень любила животных.
Девушка скончалась 6 мая.
Теперь ее родные выступают за то, чтобы вакцинация против бешенства стала обязательной во время поездок на Филиппины, сообщают СМИ.