Мобильный телефон. Иллюстративное фото. ФОТО: Lauren Hurley / PA Wire/PA Images/Scanpix

Британский парламентарий предлагает признать зависимость от социальных сетей заболеванием. Психологи рассуждают, стоит ли идти на этот шаг, и объясняют, почему диджитал-детокс - не лучшее лекарство.

О проблеме зависимости от социальных сетей говорят все больше.

Принц Гарри, который, кстати, недавно завел в "Инстаграме" совместный аккаунт с супругой Меган, заявил, что социальные сети могут быть опаснее алкоголя и наркотиков.

Американская конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес удалила свой аккаунт в "Фейсбуке" и рассказала, что соцсети представляют риск для здоровья каждого.

Британский политик лейборист Крис Элмор пошел дальше всех и предложил отдать этот вопрос на рассмотрение врачам, назвав такого рода зависимость полноценной болезнью.

"Мир не такой, как в "Фейсбуке"

Несколько лет назад Катя впервые задумалась о том, что многие люди из ее окружения не могут контролировать свое использование социальных сетей.

"В один из вечеров моя близкая подруга прямо во время интересного разговора со мной открыла "Инстаграм" и начала листать его ленту. Потом я заметила на нескольких свиданиях, что парни постоянно смотрели в телефон и проверяли соцсети", - говорит она.

Как в случае с подругой, так и с молодыми людьми все встречи проходили хорошо, и большинство признавали, что открывают соцсети бессознательно и скорее автоматически.

Тогда Катя скорее с юмором и иногда с осуждением относилась к поведению окружающих и считала, что лично у нее проблем с использованием соцсетей нет и не будет. Но была неправа.

"Я журналист и работаю на Украине. Количество негативной информации о политике в последние несколько лет в моих соцсетях зашкаливает. Я поняла, что глубоко переживаю новости своей ленты, и не могу отключиться от этого", - отмечает она.

"Последний пример - несколько месяцев назад я уехала в отпуск на Канарские острова, не открывала новостные сайты, не общалась с коллегами, только листала ленту "Фейсбука" - в итоге в один из дней на море мне приснился Зеленский, который якобы меня не аккредитовал на выборы, потому что я из Донецка".

Катя считает, что соцсети увеличивают тревожность и пожирают огромное количество времени. А ограничение их использования может дать больше свободы.

"Я устала смотреть на фото коллег - как они дают интервью, как надевают бронежилеты перед камерой, как они отдыхают. Ограничив потребление соцсетей и просто удалив некоторые из них, я поняла, что ничего не упускаю, стала гораздо больше успевать и у меня появилось чувство свободы от социального одобрения. Я почувствовала, что мир на самом деле другой, не такой как в "Фейсбуке".

Симптомы зависимости от соцсетей

История Кати не уникальна.

"Сегодня все больше людей признают усталость от использования социальных медиа и удаляют приложения соцсетей с мобильных устройств, оставляя только мессенджеры", - рассказывает управляющий директор проекта "Фишки.net" Михаил Гуревич.

В современной психологии пока нет диагноза "зависимость от социальных сетей", есть только понятие "интернет-зависимость". Но при этом есть термин "проблемное использование социальных сетей" - то есть чрезмерное увлечение соцсетями, которое негативно влияет на психику человека.

У проблемного использования есть следующие симптомы:

Вы предпочитаете общение в социальных сетях живому общению

Через социальную сеть вы решаете проблемы, которые не можете решить в личном общении, и заходите туда с целью выплеснуть эмоции

Испытываете максимальную эмоциональную поглощённость, связанную с событиями в социальных сетях. Можете потратить много времени и эмоций в размышлениях о том, кто поставил вам лайки, а кто нет - и почему

Испытываете проблемы в семейной и профессиональной жизни, ваши офлайн-отношения разрушаются из-за вашей активности в соцсетях

Чувствуете необходимость тратить все больше и больше времени на нахождение в сети

Испытываете сильные негативные эмоции, когда кто-то пытается оторвать вас от сети

Врете окружающим людям о том, сколько времени вы проводите в сети

Предпринимаете неудачные попытки контроля своих действий в сети и времени, проведенного там

Если у вас есть хотя бы половина этих симптомов, которые продолжаются как минимум полгода, значит, проблемы с использованием соцсетей у вас есть.

Как лечиться?

Один из самых распространенных советов - ограничить использование социальных сетей.

В начале двухтысячных, на заре борьбы с цифровой зависимостью, использовали программы, которые в определенное время отключали интернет. Плюс человека просили составить список дел, которые он может делать вне компьютера и интернета.

"Сегодня во всех мобильных телефонах есть возможность отслеживать, сколько времени ты проводишь в социальной сети. Когда ты видишь перманентный рост, стоит обратить на это внимание", - уверен Михаил Гуревич.

Еще один популярный прием - регулярно проводить интернет-детокс.

"Необходимо выделять один день в какой-то промежуток времени, когда ты будешь находиться без социальных сетей и проверять, что с тобой происходит в этот момент", - считает Гуревич.

Однако многие психологи уверены - такие меры снимают симптомы, но не устраняют сами причины проблемного использования.

"Чтобы устранить причины, нужно работать с самооценкой человека, с его эмоциями и взглядом на мир. Необходимо сформировать у человека более позитивное отношение к реальному миру. Это помогает построить офлайн-отношения и начать иначе относиться к себе", - считает доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Ольга Гулевич.

В 2018 году кандидат психологических наук Денис Московченко вместе с коллегами по кафедре клинической психологии Московского медико-стоматологического университете имени Евдокимовой проводил исследование проблемного использования соцсетей на примере русскоязычной версии "Фейсбука". В исследовании приняли участие 900 человек, средний возраст которых - от 28 до 35 лет.

"Наши опросы этих респондентов показали, что люди, которые испытывают проблемы с использованием "Фейсбука", имеют более высокий уровень тревожности и чаще других используют негативные эмоции. В частности, они имеют более высокий уровень катастрофизации, чаще склонны к самообвинению и застревают на каких-то дискомфортных мыслях", - рассказывает Московченко.

По его словам, ограничение пользования соцсетями не может ничего изменить в этой ситуации.

"На месте человека я бы не ограничивал потребление социальных сетей, а задумался над тем, что лежит в глубине. За проблемным использованием социальных сетей стоит куча проблем, связанных с эмоциями. Проблема не в том, как ограничить, а в том, почему ты хочешь это ограничить", - говорит ученый.

Стоит ли считать это диагнозом?

"Хотя просмотр ленты "Фейсбука" может не иметь каких-либо видимых физических последствий, но, как и в случае с другими зависимостями - от сигарет, алкоголя, азартных игр или наркотиков, нельзя недооценивать ущерб, который это может нанести психическому здоровью человека", - говорит британский политик Крис Элмор.

Но психологи сходятся во мнении, что его инициатива признать зависимость от соцсетей заболеванием не имеет смысла. За этой проблемой в каждом отдельном случае скрывается нечто большее.