Названы продукты, которые продлевают жизнь

В исследовании приняли участие около 4,5 тысячи человек, которым исполнилось 45-84 года. Они заполняли опросник пищевого поведения, где указывали размер порций и частоту употребления определенных продуктов питания. В зависимости от того, насколько рацион соответствовал диете DASH, считающейся наиболее эффективной при гипертонии, каждого добровольца причислили к одной из пяти групп.

Хотя соблюдение DASH не влияло на риск сердечной недостаточности для населения в целом, диета оказалась действенной у людей младше 75 лет, при этом уровень заболеваемости падал на 40 процентов.