Нужна помощь матери, которая в подарок на день рождения получила страшный диагноз

Публикуем письмо Реэды в полном объеме:

«В свой день рождения в прошлом году я узнала о своем пугающем диагнозе. Шишка, которую я обнаружила у себя в груди, оказалась злокачественной опухолью. В ходе обследования выяснилось, что раковые клетки успели распространиться в подмышечные лимфоузлы.

Я всегда регулярно ходила на проверки и вела здоровый образ жизни. Поэтому мне показалось невероятным, что у меня возникла такая болезнь. Настолько тяжелое заболевание не возникает за одно мгновение. Реальность оказалась болезненной и принесла с собой много вгоняющих в отчаяние моментов.

Последовали полгода тяжелой химиотерапии. Это время научило меня радоваться мелочам и отличать важное от неважного. По характеру я оптимистка и во время лечения даже удивлялась, откуда во мне берется эта жизнерадостность. В тот период я получала поддержку оттуда, откуда и не ожидала, и поняла, насколько тяжело быть помощником. Без поддержки близких людей пройти этот путь невозможно.

Окончание химиотерапии прошлым летом мы с семьей отпраздновали поездкой по Эстонии. Одним из пунктов остановки стала точка питания в Раквере. Сидевшая за соседним столиком женщина оказалась исполнительным директором Фонда лечения от рака. В тот момент мне это показалось знаковым. Мы с семьей приняли решение, что и мы должны стать постоянным жертвователями фонда.

Тогда мне еще не нужна была помощь фонда, но я понимала, насколько важной для людей может быть та поддержка, которую фонд может предложить людям. Я даже не думала, что у надежды на жизнь есть своя цена. Теперь я это ощущаю на собственной шкуре.

После удаления опухоли последовали лучевая и гормональная терапии. Длительней период лечения подтвердил, что что-то в этой жизни я сделала правильно. У меня невероятный муж, исключительно готовые помочь родители и сестры, большое количество друзей и коллег из Спасательного департамента, которые спасают не только всю Эстонию, но и своих работников.

Пришла новая весна, и жизнь начала течь своим чередом. На работе было интересно, а энергия била ключом. Я смогла оценить новые возможности. Старший ребенок пошел в школу, в итоге после долгого перерыва и мы смогли отправиться в семейную поездку. Из поездки я вернулась простуженной, но после более глубокого обследования оказалось, что это не обычный кашель, а метастаз в легком. Компьютерная томография показала, что метастаз есть и в печени.

Можно предположить, что услышав очередной страшный диагноз, я была смелее, более опытной. Я же знала, что это может повториться, но я не ожидала, что так быстро. С прошлой химиотерапии еще не прошло и года. Отличное самочувствие не давало ни малейшего подозрения.

Предыдущая химиотерапия не оказала на опухоль ожидаемого влияния. Поэтому лечащий врач посоветовал попробовать новое лекарство atezolisumab, которое Больничная касса не оплачивает. Я полностью доверяю своему лечащему врачу, по словам которого, испытания данного препарата показали хорошие результаты именно при лечении метастазов рака груди.

Только что прошел День матери. Я провела этот важный день со своими родителями, которые в течение последних полутора лет живут в ритме нашей семьи. За столом, конечно, были и мои маленькие дети – дочке всего три года. Она пока не понимает, что мама тяжело больна. И хорошо.

Любимый муж Райго помог детям организовать все так, чтобы День матери получился удивительным. За этим столом в моих мыслях были и другие люди – родственники, друзья и коллеги, медицинские работники, проявившие неизмеримую заботу.

Самым большим моим желанием является, чтобы таких Дней матери в моей жизни было еще много и много. Я очень надеюсь, что эта мечта сбудется благодаря Фонду лечения от рака».

Для помощи в лечении Реэды можно сделать целевое пожертвование. В графе «назначение платежа» нужно написать ««Reeda raviks», получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu.

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509