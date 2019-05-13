Суд: Apotheka должна заплатить больнице больше 700 000 евро

Суд удовлетворил иск PERH против Terve Pere Apteek OÜ о востребовании находящихся в незаконном распоряжении помещений, взыскании ущерба и назначении пени.

Уездный суд взыскал с Terve Pere Apteek OÜ в пользу SA Põhja-Eesti regionaalhaigla (Северо-Эстонская региональная больница) компенсацию в размере 711 099,70 евро за период со 2 октября 2017 года по 13 мая 2019 года.

Кроме того, суд пришел к выводу, что за период с 14 мая 2019 до момента освобождения помещения в больнице Terve Pere Apteek OÜ должно платить по 1207,30 евро в день.

В то же время, суд не удовлетворил встречный иск Terve Pere Apteek OÜ против больницы, которым требовали вернуть выплаченную арендную плату и проценты.

Решение уездного суда можно обжаловать в течение 30 дней в Таллиннском окружном суде.

Стороны спорят о площади, на которой расположена аптека. Арендный договор Apotheka в Северо-Эстонской региональной больнице закончился 2 октября 2017 года. В июле 2017 года PERH организовала открытый конкурс для поиска нового арендатора, который выиграла фирма Benu Apteek Eesti OÜ. Из-за деятельности конкурента, Benu до сих пор не смогла начать свою деятельность в больнице.