Пн, 13.05.2019
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Благодарный пациент подарил больнице полмиллиона евро

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Хирургическая операция в процессе. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Iliya Pitalev/Sputnik

В Финляндии частное лицо подарило полмиллиона евро нейрохирургическому отделению Медицинского округа Хельсинки и Уусимаа Hus, сообщает Yle.

Благодаря пожертвованию можно будет основать центр развития современной нейрохирургии, информирует Hus.

Согласно пресс-релизу, у благотворителя восемь лет назад во время поездки за границу появились симптомы серьезного заболевания. Он быстро вернулся в Финляндию, где у него была обнаружена редкая болезнь моямоя, имеющая серьезные последствия.

Без лечения у пациентов с моямоя возникают повторные нарушения кровообращения, что может привести к ишемическому инсульту или внутричерепному кровоизлиянию. Пациента прооперировал нейрохирург Мартин Лехечка.

"Надеюсь, что мое пожертвование способствует тому, чтобы и другие пациенты, попавшие в подобную ситуацию, получили такое же хорошее лечение", - говорит благотворитель в пресс-релизе Hus.

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