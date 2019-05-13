Благодарный пациент подарил больнице полмиллиона евро

В Финляндии частное лицо подарило полмиллиона евро нейрохирургическому отделению Медицинского округа Хельсинки и Уусимаа Hus, сообщает Yle.
Благодаря пожертвованию можно будет основать центр развития современной нейрохирургии, информирует Hus.
Согласно пресс-релизу, у благотворителя восемь лет назад во время поездки за границу появились симптомы серьезного заболевания. Он быстро вернулся в Финляндию, где у него была обнаружена редкая болезнь моямоя, имеющая серьезные последствия.
Без лечения у пациентов с моямоя возникают повторные нарушения кровообращения, что может привести к ишемическому инсульту или внутричерепному кровоизлиянию. Пациента прооперировал нейрохирург Мартин Лехечка.
"Надеюсь, что мое пожертвование способствует тому, чтобы и другие пациенты, попавшие в подобную ситуацию, получили такое же хорошее лечение", - говорит благотворитель в пресс-релизе Hus.