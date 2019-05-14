Найден способ защитить детей от ожирения

Согласно двум исследованиям, чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от ожирения в будущем.
ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев давать младенцу исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорму. При этом врачи пересмотрели собственные рекомендации и пришли к выводу, что кормить ребенка грудью можно до двух лет и дольше.
Авторы исследования предупреждают, что крайняя степень ожирения у детей связана как с немедленным, так и с долгосрочным ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, системы обмена веществ и других систем организма.
В январе 2018 года врачи Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Так, у человека, который часто общается с людьми с лишним весом, с большей вероятностью увеличится масса тела. После анализа влияния социального окружения на массу тела у 1111 детей ученые выразили уверенность, что главным фактором «заразности» ожирения являются взаимоотношения между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.