Вт, 14.05.2019
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Найден способ защитить детей от ожирения

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании или получающие грудное вскармливание лишь эпизодически, подвержены большему риску ожирения. Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, передает Lenta.ru.

Согласно двум исследованиям, чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от ожирения в будущем.

ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев давать младенцу исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорму. При этом врачи пересмотрели собственные рекомендации и пришли к выводу, что кормить ребенка грудью можно до двух лет и дольше.

Авторы исследования предупреждают, что крайняя степень ожирения у детей связана как с немедленным, так и с долгосрочным ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, системы обмена веществ и других систем организма.

В январе 2018 года врачи Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Так, у человека, который часто общается с людьми с лишним весом, с большей вероятностью увеличится масса тела. После анализа влияния социального окружения на массу тела у 1111 детей ученые выразили уверенность, что главным фактором «заразности» ожирения являются взаимоотношения между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.

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