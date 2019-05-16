Чт, 16.05.2019
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  • Таллиннский роддом обратился к жителям Эстонии: помогите выбрать имя младенцу и выиграйте подарок

Таллиннский роддом обратился к жителям Эстонии: помогите выбрать имя младенцу и выиграйте подарок
Стоимость приза почти 400 евро!

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ФОТО: Pressifoto

Пельгулиннаский родильный дом вместе с Фондом поддержки родильных домов Эстонии ищет интересное имя для недавно купленной высокотехнологичной куклы-симулятора новорожденного, при помощи которой персонал больницы будет отрабатывать реанимирование и оказание помощи новорожденным.

Поскольку куклу-симулятор по желанию можно сделать как мальчиком, так и девочкой, имя должно подходить любому полу. Можно также предлагать ласкательные имена.

Детский врач родильного дома и руководитель Пельгулиннаского симуляционного центра доктор Эрвин Сайк сказал, что в больнице есть кукла-симулятор роженица, которой производитель дал имя Виктория. Имя недавно приобретенной модели куклы-симулятора новорожденного - Super Toy, и по словам врача, было бы лучше, если бы оно стало более человеческим.

«Так как цель симуляционных учений - отработать решение критических ситуаций максимально реалистично, в этот момент следует постараться забыть, что мы имеем дело с куклой, с которой «играем». Наш новый симулятор - как настоящий ребенок, но интересное имя сделало бы его для нас еще более реалистичным», - сказал доктор Эрвин Сайк.

Варианты имени можно предлагать до 14 июня на сайте aitaalustadaelu.ee. Окончательный выбор из числа поступивших на конкурс имен сделает жюри, которое будет состоять из работников фонда и Пельгулиннаского родильного дома. Победитель будет объявлен 18 июня.

Победитель получит в подарок годовую подписку на журнал Pere ja kodu, а также пакет обследования в Западно-Таллиннской центральной больнице «Аудит здоровья», стоимость которого 360 евро. Больше информации об этом пакете можно найти здесь.

Высокотехнологичный симулятор Super Tory позволяет отработать такие действия с новорожденным, как открыть доступ к вене, установить плевральный дренаж,  измерить работу сердца, давление и температуру, а также многое другое. Так как симулятор идеально имитирует реального новорожденного пациента, с его помощью можно тренироваться в сотрудничестве команды врачей, распределении ролей и передаче информации во время оказания помощи, а также тестировать рабочую среду на практике и эффективность руководств по оказанию помощи.

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