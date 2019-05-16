Таллиннский роддом обратился к жителям Эстонии: помогите выбрать имя младенцу и выиграйте подарок

Поскольку куклу-симулятор по желанию можно сделать как мальчиком, так и девочкой, имя должно подходить любому полу. Можно также предлагать ласкательные имена.

Детский врач родильного дома и руководитель Пельгулиннаского симуляционного центра доктор Эрвин Сайк сказал, что в больнице есть кукла-симулятор роженица, которой производитель дал имя Виктория. Имя недавно приобретенной модели куклы-симулятора новорожденного - Super Toy, и по словам врача, было бы лучше, если бы оно стало более человеческим.

«Так как цель симуляционных учений - отработать решение критических ситуаций максимально реалистично, в этот момент следует постараться забыть, что мы имеем дело с куклой, с которой «играем». Наш новый симулятор - как настоящий ребенок, но интересное имя сделало бы его для нас еще более реалистичным», - сказал доктор Эрвин Сайк.

Варианты имени можно предлагать до 14 июня на сайте aitaalustadaelu.ee. Окончательный выбор из числа поступивших на конкурс имен сделает жюри, которое будет состоять из работников фонда и Пельгулиннаского родильного дома. Победитель будет объявлен 18 июня.

Победитель получит в подарок годовую подписку на журнал Pere ja kodu, а также пакет обследования в Западно-Таллиннской центральной больнице «Аудит здоровья», стоимость которого 360 евро. Больше информации об этом пакете можно найти здесь.