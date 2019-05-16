Эксперты обсуждают: как излечиться от очередей к врачам?

Как признает глава отдела здравоохранения Больничной кассы Майви Парв, жители Эстонии больше доверяют врачам-специалистам и не хотят первым делом обращаться к семейному врачу, который в сотрудничестве с медсестрой ставит диагноз и лечит большинство болезней. По ее оценке, это - одна из основных причин того, почему очереди к специалистам такие длинные. Это подтверждается и тем фактом, что в 2018 году, например, высокое кровяное давление стало причиной 40 513 визитов к специалистам, чего можно было избежать, поскольку эту проблему вполне в состоянии решить семейный врач.

"Семейные врачи и медсестры - это специалисты высокого уровня в своей области, способные оказать очень хорошую медицинскую помощь практически по любой специализации и оценить, нужно ли тут содействие специалиста", - говорит семейный врач Кармен Йоллер. По ее словам, у семейных врачей сейчас есть много возможностей, включая, к примеру, услугу э-консультации.

Нуждающихся во врачебной помощи записывают в очередь в соответствии с серьезностью проблемы. Человек в тяжелом состоянии должен попадать на прием к семейной медсестре или врачу в тот же день, считает Йоллер.

При этом участники обсуждения отмечают, что в Эстонии очереди к врачу не длиннее, чем в других странах. В Европе отсутствие очереди - скорее исключение, чем правило, говорит Парв. По сравнению с Эстонией очереди ничуть не короче, например, в Нидерландах и Швеции, где число людей, ожидающих приема 90 дней за последние пару лет удвоилось.

Здравоохранение в Эстонии финансируется скромно, а спрос на медицинскую помощь высок. Нуждающихся в помощи всегда больше, чем ресурсов, так что при оказании определенных медицинских услуг мы должны считаться с очередями, поясняет Парв.

По словам председателя правления Союза больниц Эстонии Урмаса Суле, нельзя отрицать, что в большинстве областей здравоохранения спрос превышает предложение. "Куда важнее вопрос, все ли пациенты, получающие номерок к врачу, нуждаются в нем сильнее всего", - добавляет Суле.