Советы эстонского эксперта: как защититься от синего света мобильника

Излучаемый смарт-устройствами синий свет приводит к трудностям с засыпанием и поэтому не рекомендуется использовать такие устройства, как минимум, за два часа от отхода ко сну. Если же в этом все-таки возникает потребность, чтобы понизить потенциальные риски стоит последовать советам руководителя мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Используйте фильтр синего света

Сам по себе синий свет является естественным и больше всего его содержится в солнечном свете. Свет с короткой длины волны (380-500 нм) запускает в организме человека процессы, которые улучшают настроение, убыстряют реакцию и повышают внимательность. Вечером же, когда солнце садится и организму пора переходить в режим отдыха, свет смарт-устройств, ноутбуков или, например, некоторых синих LED-ламп замедляет выработку мелатонина – важного для засыпания гормона.

«Самый простой способ избежать проблем со здоровьем в связи с вечерним использованием телефона – включить в меню устройства фильтр синего света. Он делает изображение более желтым, создавая световой режим, лучше подходящий для вечернего времени», - пояснил Аасма.

Используйте солнечные очки

Это может показаться странным, но для обеспечения хорошего сна использование темных очков дома может быть хорошим решением. Такие очки должны быть качественными и обладать УФ-фильтром, в противном случае они лишь приводят к расширению зрачков, и вредный свет будет попадать в глаза в еще большем количестве.

«Те, кто постоянно носят очки, могут приобрести очки со специальными стеклами. Удерживающие синий свет стекла есть у разных производителей – нужно лишь спросить», - сказал Аасма.

Установите уменьшающее синий свет приложение

Различные приложения можно установить на телефон, планшет и ноутбук – это удобные автоматические решения, позволяющие уменьшить интенсивность синего света на всех устройствах.

«Из бесплатных приложений можно порекомендовать, например, f.lux или Redshift, которые работают практически на всех платформах и очень удобны в использовании, – пояснил Аасма. – Первое из них умеет автоматически распознавать место нахождения человека и в зависимости от времени восхода и заката солнца соответствующим образом регулировать яркость экрана телефона».

Достаточно отдыхайте

Подумайте, так ли вам необходимо постоянно пользоваться смарт-устройствами. В жизни есть множество вариантов приятного времяпровождения и других возможностей. Почитайте перед сном книгу, послушайте музыку или просто пообщайтесь с близкими.