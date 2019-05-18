Свежевыжатые соки признали смертельно опасными

«Фруктовые соки все еще широко воспринимаются как более здоровый вариант, чем подслащенные напитки. Однако они часто содержат столько же сахара и калорий, сколько подслащенные напитки. Хотя сахар в 100 процентах фруктовых соков имеет естественное происхождение, а не добавляется [человеком], и после усвоения организмом биологический ответ [в обоих случаях] практически одинаков», — утверждают авторы в публикации.