Молчаливые убийцы: шесть болезней, которые долгое время развиваются бессимптомно

Гипертония. По статистике, примерно половина людей живут с повышенным давлением, не подозревая об этом. Гипертонию потому и называют «молчаливым убийцей» - развиваясь долгое время без симптомов, она может проявиться однажды в виде инфаркта, инсульта или проблем с почками. При этом мужчины более подвержены артериальной гипертензии, которая протекает без симптомов.

Диабет. По словам врачей, диабет - одна из самых коварных болезней: его ранние стадии редко сопровождаются болезненными ощущениями и не всегда имеют выраженные симптомы. Чтобы заметить сигналы диабета, необходимо внимательно прислушиваться к своему организму и, конечно, знать, на какие нарушения нужно обратить внимание. Первые звоночки диабета – сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, нечеткое зрение. Эти симптомы часто пропускаются, потому что кажутся незначительными в обстоятельствах обычной жизни и работы людей, либо их списывают на другие недомогания.

Ночное апноэ. При данном нарушении у человека во время сна прерывается дыхание. Подобные неконтролируемые задержки дыхания очень опасны для мозга, которые в такие моменты перестает получать необходимый ему кислород. Раньше считалось, что апноэ подвержены примерно 20% населения, но последние европейские исследования, в которых синдром апноэ подтверждали инструментальными методами, говорят о том, что он свойствен 84% женщин и 61% мужчин. Диагностировать апноэ во сне непросто. Сонливость, ухудшение настроения и когнитивных функций, связанные с плохим сном, - все эти симптомы могут возникать и по другим причинам.

Рак легких. Врачи отмечают, что эта болезнь долго развивается практически бессимптомно, а появиться может даже у тех людей, которые никогда в жизни не курили.

Синдром поликистозных яичников. При данном заболевании женский организм производит в большом количестве мужские гормоны, им страдает примерно каждая десятая женщина. Специалисты предостерегают о том, что наличие поликистоза яичников увеличивает риск развития диабета 2 типа, проблем с сердцем, апноэ и рака эндометрия.