Одна простая уловка позволит прожить на 15 лет дольше

Хорошо известно, что пешая ходьба гораздо полезней для здоровья человека, чем передвижения в разного рода транспортных средствах. Но большое значение имеет и то, с какой скоростью человек ходит пешком, как показало исследование американских ученых из Клиники Майо. Они выяснили, что быстро передвигающиеся пешком люди могут жить дольше тех, кто ходит медленно, и при этом не имеет никакого значения вес человека. Таковы результаты анализа информации по 474 919 людям со средним возрастом в 52 года. Наблюдения за ними проводились в период с 2006 по 2016 годы, передает MedikForum.

Установлено, что передвигающиеся быстро женщины имели среднюю продолжительность жизни от 86,7 до 87,8 лет. Мужчины, также двигавшиеся быстро, могли похвастаться продолжительностью жизни от 85,2 до 86,8 лет. К сожалению, у любителей медленной ходьбы имелись менее радужные перспективы. Средняя продолжительность жизни для женщин составляла 74 года, а для мужчин - 64,8 года.