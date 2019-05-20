Раскрыта новая польза кофе

В ходе опытов крысам давали обычный кофе и без кофеина в течение трех дней. Специалисты проследили за изменениями в микробном составе фекальных масс грызунов. Оказалось, что общее количество бактерий уменьшалось. Кроме того, воздействие 1,3- и трехпроцентным раствором кофе на культуры кишечных микроорганизмов в чашках Петри также подавляло рост бактерий.

После приема кофе мышцы в нижних отделах толстого кишечника у живых крыс стали лучше сокращаться. Кроме того, напиток стимулировал реакцию мышц при непосредственном воздействии на ткани в лабораторных условиях. Кофе без кофеина оказывал схожий эффект.