Обычные продукты, из-за которых вас могут принять за алкоголика или наркомана

Новостной портал Fox привел еще четыре продукта-напитка, которые могут вызвать неразбериху при определении опьянения, или сказаться на результатах анализа крови.

Дуриан. Плоды экзотического дерева дуриана известны, прежде всего, своим запахом. Аромат настолько сильный, что на него может запросто отреагировать даже алкометр. В апреле полиция остановила в Китае мужчину, которого заподозрили в употреблении алкоголя. Водитель провалил тест на алкоментре, хотя утверждал, что все это из-за того, что он съел дуриан. Подозреваемого отправили на анализ крови, результаты которого сняли с него все подозрения. Полицейский проверил теорию дуриана и на себе, и выяснилось, что после съедания плода он выдул 0,36 промилле алкоголя. Повторный тест, проведенный три минуты спустя, опьянения не показал. По оценке экспертов, такая реакция может возникать от запаха алкоголя изо рта – то же самое может возникнуть и при съедании очень перезревшего плода, или при использовании жидкости для полоскания рта на базе алкоголя.

Выпечка из дрожжевого теста. Большая часть кондитерских изделий изготавливается из дрожжевого теста, в процессе ферментации которого возникает небольшое количество алкоголя. Этого не достаточно для того, чтобы опьянеть, но, как заверил производитель алкотестов LifeSafer, прилипшего к зубам теста может оказаться достаточно, чтобы ввести алкотестер в заблуждение. То же сказали об используемом при выпечке экстракте ванили, который содержит как минимум 35 процентов алкоголя. Но этот эффект длится около 15 минут, спасет от этого и полоскание рта.

Тоник. Горьковатый привкус тоникам дает кинин, который может содержаться и в наркотических веществах, таких, как кокаин и героин. Исследованиями доказано, что потребление тоника может резко повысить уровень кинина, и это может оказаться признаком опасности во время наркотестов, естественно, вызывав подозрения.