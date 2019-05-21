Странный случай: за бесконтрольным онлайн-шопингом скрывалось расстройство сна

Сомнамбулизм (бессознательное хождение и прочая активность во сне) может проявляться по-разному. News.com.au рассказывает о случае 37-летней Келли Ниперс из Эссекса. У женщины отклонение выливалось в бесконтрольный онлайн-шопинг, передает MEDdaily.
Женщина просыпалась и находила утром отчеты о странных покупках, воспоминаний о которых у нее не было. Среди покупок были леденцы на сотни долларов, банки, настоящая баскетбольная площадка. Так как все данные карт сохранялись в телефоне, женщине даже не приходилось их вводить, совершая покупки в бессознательном состоянии. К слову сказать, у нее отмечались и головные боли, а сомнамбулизм давал о себе знать еще в детстве. Она ходила во сне и даже имела передозировку лекарственными средствами, принятыми ночью.
Специалисты диагностировали у женщины парасомнию, вызванную апноэ сна (расстройством, при котором человек периодически перестает дышать во время сна). Медики определили, что женщина переставала дышать 122 раза за ночь. Изменить ситуацию помогли аппарат поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) - подход, сохраняющий дыхательные пути открытыми, и кислородная маска.