Странный случай: за бесконтрольным онлайн-шопингом скрывалось расстройство сна

Женщина просыпалась и находила утром отчеты о странных покупках, воспоминаний о которых у нее не было. Среди покупок были леденцы на сотни долларов, банки, настоящая баскетбольная площадка. Так как все данные карт сохранялись в телефоне, женщине даже не приходилось их вводить, совершая покупки в бессознательном состоянии. К слову сказать, у нее отмечались и головные боли, а сомнамбулизм давал о себе знать еще в детстве. Она ходила во сне и даже имела передозировку лекарственными средствами, принятыми ночью.