Стало известно, от чего чаще всего умирают жители Эстонии

За год количество смертей выросло на 164, однако стандартизованный по возрасту коэффициент смертности на 100 000 человек снизился.

7957 из всех смертей были вызваны заболеваниями органов кровообращения, от которых умерли 3154 мужчины и 4803 женщины. Годом ранее от этих же причин умери 8005 человек. Самые распространенные заболевания - ишемия, гипертония и болезни кровеносных сосудов головного мозга.

От злокачественных опухолей умерли 3900 человек. Самым распространенным был рак легких.

В результате несчастных случаев, травм и отравлений умер 821 человек: 614 мужчин и 207 женщин.

Количество смертей от употребления наркотических веществ упало по сравнению с 2017 годом со 110 до 39. Главные причины спада - снижение доступности фентанила в 2018 году на эстонском рынке наркотиков, доступность социальной программы SÜTIK (интеграция зависимых в общество с помощью опорного лица) и программы по выдаче домой спасающего жизнь лекарства налоксона.

От болезней, вызванных злоупотреблением алкоголем, в прошлом году умерли 495 человек: 113 женщин и 382 мужчины, большинство в возрасте от 45 до 70 лет. Самая распространенная болезнь - цирроз печени. Годом ранее от болезней и отравлений, вызванных злоупотреблением алкоголя, умер 451 человек.