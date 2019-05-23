Чт, 23.05.2019
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Специалисты запретили сочетать алкоголь и горячий чай

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Tass teed annab sooja ja pitsitab pihagi peenemaks.

ФОТО: Caro / Scanpix

Такое сочетание опасно для человека. Правда, если выпить немного чая или пить его при похмелье, можно уменьшить выраженность симптомов похмелья, отмечает MedDaily со ссылкой на "Российскую газету".

"Малые дозы алкоголя в сочетании с чаем не нанесут вреда организму. Недаром существует масса рецептов приготовления глинтвейна, а также чая с добавлением столовой ложки коньяка, рома, ликера, сладких настоек или наливок. Кроме того, употребление чая после застолья действительно может помочь протрезветь. Ведь напиток содержит небольшое количество кофеина, который обладает стимулирующим действием", - говорит психиатр-нарколог, врач высшей категории Алексей Казанцев.

Но ни в коем случае нельзя запивать крепкий алкоголь свежезаваренным черным или зеленым чаем. Например, водка с чаем нанесет сильный удар сердечно-сосудистой системе. После чая у человека могут повыситься частота сердцебиения и давление. Если у человека есть заболевания сердечно-сосудистой системы, такое сочетание строго противопоказано. Впрочем, сердечникам спиртное вообще не стоит употреблять. 

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