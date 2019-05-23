Специалисты запретили сочетать алкоголь и горячий чай

"Малые дозы алкоголя в сочетании с чаем не нанесут вреда организму. Недаром существует масса рецептов приготовления глинтвейна, а также чая с добавлением столовой ложки коньяка, рома, ликера, сладких настоек или наливок. Кроме того, употребление чая после застолья действительно может помочь протрезветь. Ведь напиток содержит небольшое количество кофеина, который обладает стимулирующим действием", - говорит психиатр-нарколог, врач высшей категории Алексей Казанцев.

Но ни в коем случае нельзя запивать крепкий алкоголь свежезаваренным черным или зеленым чаем. Например, водка с чаем нанесет сильный удар сердечно-сосудистой системе. После чая у человека могут повыситься частота сердцебиения и давление. Если у человека есть заболевания сердечно-сосудистой системы, такое сочетание строго противопоказано. Впрочем, сердечникам спиртное вообще не стоит употреблять.