Уникальный спрей против тяжелой депрессии успешно прошел испытания

Обнародованы результаты третьей фазы клинических испытаний нового средства против депрессии. Речь идет об интраназальном спрее с экскетамином. Он призван помочь пациентам, на которых не работает стандартная терапия, пишет "Ремедиум". Средство по эффективности сравнивали с плацебо в 39 амбулаторных медицинских учреждениях с августа 2015 года по июнь 2017 года, пишет MedDaily.