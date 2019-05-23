Уникальный спрей против тяжелой депрессии успешно прошел испытания

Обнародованы результаты третьей фазы клинических испытаний нового средства против депрессии. Речь идет об интраназальном спрее с экскетамином. Он призван помочь пациентам, на которых не работает стандартная терапия, пишет "Ремедиум". Средство по эффективности сравнивали с плацебо в 39 амбулаторных медицинских учреждениях с августа 2015 года по июнь 2017 года, пишет MedDaily.
В общей сложности в экспериментах приняли участие 200 человек со средней и высокой степенью тяжести клинической депрессии, которые не реагировали на лечение минимум двумя стандартными антидепрессантами. Оказалось, у людей, применявших спрей с экскетамином вместе с базовыми антидепрессантами, значительно улучшалось состояние по сравнению с людьми, использовавшими плацебо плюс базовый антидепрессант.
Экскетамин считается принципиально новым по механизму действия средством. Изначально его применяли в качестве общего анестетика. Препарат действует главным образом как неконкурентный антагонист рецепторов N-метил-D-аспартата (NMDA). Он также действует в некоторой степени как ингибитор обратного захвата дофамина, но, в отличие от кетамина, не взаимодействует с сигма-рецепторами.