Более 1600 госпитализированных, 36 умерших - сезон гриппа завершен

На третьей неделе мая с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратились 2215 человек, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших сократилось на девять процентов, сообщил Департамент здоровья. Традиционно почти половина заболевших – это дети.

По данным Департамента здоровья, интенсивность распространения гриппа можно считать низкой, регистрируются лишь единичные случаи заболеваний, которые можно связать с вирусом гриппа. Сейчас более 60 процентов вирусных инфекций верхних дыхательных путей связаны с RS-вирусом, который вызывает кашель и воспаление верхних дыхательных путей.

По состоянию на середину мая, с момента начала сезона гриппа. в стационарном лечении нуждались более 1600 человек, а по состоянию на начало апреля от гриппа умерли 36 человек.