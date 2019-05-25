Пять симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу

Симптом №1: стремительное похудение

Ради того, чтобы похудеть, люди часами занимаются в тренажерном зале, следуют диетам и подвергают себя различным ограничениями. Но иногда результат приходит слишком быстро, причем без особых усилий. Порой пациент вообще не делает ничего, но худеет. Безопасная потеря веса составляет не более одного килограмма в неделю. Если же похудение более стремительное, то стоит обратиться в больницу.

Дело в том, что это может быть симптомом образования разных заболеваний. К примеру, диабет 2 типа, болезни с повышенной активностью щитовидной железы, депрессия, целиакия, заболевания печени, онкология. Надо заметить, что большая часть недугов связана с летальным исходом или инвалидностью. Именно поэтому важно своевременно обратиться в больницу.

Симптом №2: одышка

Ещё один симптом, при котором незамедлительно стоит обратиться к врачу. Ведь одышка является признаком развития некоторых заболеваний. Но даже при полном здоровье возможно образование такого симптома. В частности, интенсивные физические нагрузки, панические атаки, высота - всё это может спровоцировать одышку. В таких ситуация восстановление дыхания происходит самостоятельно.

А вот при длительных и продолжительных одышках лучше сразу обратиться в больницу. Симптом может говорить о болезных легочной ткани и плевры инфекционного характера (пневмония, пневмонит, плеврит), воспалительные и аллергические изменения дыхательных путей (к примеру, бронхиальная астма, бронхит), сердечной недостаточности, тромбоэмболии легочной артерии, травмы грудной клетки.

Симптом №3: повышение температуры

Лихорадка чаще всего говорит о простудных заболеваниях. Мы очень часто связываем её именно с ОРВИ или гриппом. Однако данный симптом может указывать и на другие заболевания. Чаще всего повышение температуры является естественным способом борьбы организма с возбудителями разных заболеваний. При температуре до 38,5 градусов лучше не стараться её сбивать. А вот если она держится на протяжении трёх дней и более, не достигает фебрильных значений и остаётся в пределах 37-37,5 градусов, то нужно обязательно обратиться в больницу. Дело в том, что это может быть симптомом туберкулеза, инфекций мочевыводящих путей, повреждения центра терморегуляции в мозге, лимфом или лейкозов, заболеваний щитовидной железы, связанных с её гиперфункцией, ОРВИ или гриппа, ревматических заболеваний, сепсиса и так далее.

Симптом №4: диарея или запор

При нарушениях работы желудочно-кишечного тракта лучше сразу обратиться в больницу. Самыми частыми проявлениями нестабильной работы этих органов являются стресс, изменение питания, простуда или аллергия. Но при таких симптомах, как вздутие живота, изжога, отрыжка, тошнота и рвота, диарея или запор, лучше сразу обратиться в больницу, ибо это может быть признаком развития серьезных болезней. Синдром раздраженного кишечника, язва, гастрит, энтерит, энтероколит, кишечные инфекции и пищевые отравления - это неполный список недугов, с которыми можно столкнуться при таких симптомах.

Симптом №5: отёк