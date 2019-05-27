Детский фонд собирает средства на покупку жизненно важного аппарата для пятилетней девочки

Марие-Хелин в связи с тяжелым хроническим заболеванием имеет кашлевый рефлекс, и возможности кашля у нее существенны ограничены. Без выработки выделяющегося во время кашля секрета организму могут грозить тяжелые инфекции, а жизнь маленькой девочки подвергается риску.

Аппарат стоит до 6000 евро. Нужный Марие-Хелезн аппарат стоит четвертым в очереди приобретения из средств, которые жертвователи вносят в Детский фонд на покупку для маленьких пациентов жизненно важных аппаратов. «Это в свою очередь подтверждает, что государство как можно скорее должно выработать позицию по финансированию жизненно важного оборудования и приспособлений. Нельзя допустить, чтобы продолжалось положение, при котором когда жизнь тяжело больных детей зависит от милосердных жертвователей», - прокомментировала ситуацию директор по стратегии Детского фонда Клиникума Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма.

Можно принять участие в помощи по покупке важного для пятилетней девочки аппарата, направив пожертвования на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета с пометкой “Marie-Heleen”: Swedbank IBAN EE682200221015828742, SEB IBAN EE261010220014910011, Luminor IBAN EE791700017000285384, LHV IBAN EE527700771000610813 и Coop IBAN EE824204278603586607.