Детский фонд собирает средства на покупку жизненно важного аппарата для пятилетней девочки

В Детский фонд Клиники Тартуского университета (TÜ) поступила просьба помочь в приобретении жизненно важного аппарата для пятилетней Марие-Хелеэн, парализованной ниже шеи — без такого аппарата ее организм не может вырабатывать секрет, выделяющийся во время кашля.
Марие-Хелин в связи с тяжелым хроническим заболеванием имеет кашлевый рефлекс, и возможности кашля у нее существенны ограничены. Без выработки выделяющегося во время кашля секрета организму могут грозить тяжелые инфекции, а жизнь маленькой девочки подвергается риску.
Аппарат стоит до 6000 евро. Нужный Марие-Хелезн аппарат стоит четвертым в очереди приобретения из средств, которые жертвователи вносят в Детский фонд на покупку для маленьких пациентов жизненно важных аппаратов. «Это в свою очередь подтверждает, что государство как можно скорее должно выработать позицию по финансированию жизненно важного оборудования и приспособлений. Нельзя допустить, чтобы продолжалось положение, при котором когда жизнь тяжело больных детей зависит от милосердных жертвователей», - прокомментировала ситуацию директор по стратегии Детского фонда Клиникума Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма.
Можно принять участие в помощи по покупке важного для пятилетней девочки аппарата, направив пожертвования на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета с пометкой “Marie-Heleen”: Swedbank IBAN EE682200221015828742, SEB IBAN EE261010220014910011, Luminor IBAN EE791700017000285384, LHV IBAN EE527700771000610813 и Coop IBAN EE824204278603586607.
SA TÜ Kliinikumi Lastefond — одна из старейших и самых крупных общеэстонских действующих при детских больницах благотворительных организаций, с 2000 года оказывающая помощь в приобретении детям и их семьям жизненно важного оборудования и приспособлений, за эти годы было закуплено на пожертвования оборудования на сумму свыше четырех с половиной миллионов евро.