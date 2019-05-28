Спортивный день в школе закончился для десятилетнего мальчика страшным диагнозом

После спортивного дня в прошлом мае Расмус вернулся домой с пугающе распухшей шеей. Сразу отправились к врачу, где выяснилось, что анализы крови совершенно не в порядке. Диагностировали острую миелоидную лейкемию, и уже через неделю началась химиотерапия.

У рака такого типа отсутствуют стадии, говорит мать Расмуса Релика. И врач сказал ей тогда, что заболевание может прийти как гром среди ясного неба: в один момент кровь в полном порядке, а уже через неделю анализы могут быть очень плохими.

Это редкая форма лейкемии, которую обычно не диагностируют у детей. У Расмуса были проблемы со здоровьем уже с рождения: он родился намного раньше срока и у него развился сепсис. У него с ранних лет была железодефицитная анемия, часто приходилось ходить по врачам.

«Когда он начал ходить на тренировки по футболу, его здоровье улучшилось, но потом внезапно произошло то, что выбило почву у меня из-под ног», - говорит Релика.

Прошлое лето Расмус вместе с матерью провел на лечении - ему делали химиотерапию. «Мы были в изоляции, лишь пару раз за лето выбирались домой. В середине июля сделали две химии, началась третья, когда мы узнали, что она не помогает и нам нужен донор кроветворных стволовых клеток», - говорит Релика.

Мать и отец для пересадки не подходили, и спустя пару месяцев для Расмуса нашли 30-летнюю женщину-донора из Германии. У нее взяли кроветворные стволовые клетки и быстро доставили их самолетом в Эстонию. На трансплантацию клеток Расмусу ушло около часа.

Спустя десять дней после пересадки Расмусу было настолько плохо, что он мог только лежать на кровати и не говорил ни слова. «Он только кивал, когда я что-то спрашивала. Но, как сказали врачи, он был идеальным пациентом. И хорошей поддержкой мне. Когда он иногда видел, что я больше не могу, он меня обнимал», - говорит она.

После пересадки кроветворных стволовых клеток необходимо подавлять иммунитет лекарствами, чтобы организм не боролся с чужеродными клетками. Из-за этого сопротивляемость мальчика к болезням в начале была близка к нулю. Поэтому в палату могли заходить лишь немногие люди и только в защитных костюмах. «С трансплантацией меняется все кроветворение, тело фактически начинает жить с самого начала. С момента образования первой кровяной клетки Расмусу теперь шесть месяцев, две недели и один день», - говорит Релика.

Расмусу запрещено находиться в многолюдных местах, есть свежие фрукты, он должен тщательно соблюдать гигиену.

Здоровье Расмуса все еще не в порядке. Перед интервью мальчик пошел с отцом поиграть в настольный теннис и вернулся с температурой. «Он очень хочет заниматься спортом и снова ходить на тренировки, но организм пока не готов», - говорит мать.

Однако и мать, и сын признают: самое сложное позади, а дальше будет только лучше. С августа должен закончиться прием лекарств, подавляющих иммунитет, и тогда Расмус снова сможет пойти в школу и жить обычной жизнью.

Союз родителей больных раком детей помогает семьям с тяжелыми проблемами

В среднем в Эстонии злокачественные опухоли диагностируют у 35 детей в год. 75% после лечения выживают. В поддержку больных раком детей и их родителей проводится благотворительная акция «Утиное ралли» (Pardiralli), которая завершится 8 июня в Кадриорге, где в один из каналов спустят на воду 15 000 резиновых уток.

Акцию проведут волонтеры из трех организаций: Союза родителей больных раком детей, Подаренная жизнь и День моей мечты.

По состоянию на 27 мая «Утиное ралли» собрало 7898 пожертвований на сумму 106 660 евро, но эта цифра меняется с каждым часом.