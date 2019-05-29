Девушка десять лет растила в желудке гигантский колтун волос

Томские врачи извлекли из желудка 16-летней девушки заполонивший почти весь этот орган трихобезоар – ком из волос, которые она жевала и поедала.
Департамент здравоохранения РФ сообщил о том, что из желудка жительницы Томска во время хирургической операции врачи достали ком волос весом 500 граммов. Трихобезоар занимал 80% желудка сибирячки, передает MedikForum.
Изначально пациентка обратилась к врачам с жалобами на выпадение волос, но обследование показало, что девушка страдает от нарушения крови – анемии, при которой наблюдается снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток (эритроцитов). Кроме того, жительнице Томска грозила непроходимость желудочно-кишечного тракта. Врачи решили оперировать пациентку в срочном порядке. Позднее главврач томской детской больницы скорой помощи Андрей Караваев рассказал, что юной сибирячке была вскрыты полость желудка. По его словам, операция прошла успешно, пациентка чувствует себя удовлетворительно.
В ком волосы у девушки в желудке свалялись из-за ее привычки жевать собственные локоны. Эта мания у нее длилась 10 лет. Такой волосяной ком еще называют безоаром. Ученые различают два вида человеческих безоаров: фитобезоар и трихофитобезоар. Фитобезоар состоит из непереваренных остатков растительных продуктов, например, кожуры, семечек. Трихофитобезоар состоит из смешивающихся волос и растительных волокон. Привычка поедать собственные волосы нередко наблюдается при психических отклонениях.