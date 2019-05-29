Девушка десять лет растила в желудке гигантский колтун волос

Департамент здравоохранения РФ сообщил о том, что из желудка жительницы Томска во время хирургической операции врачи достали ком волос весом 500 граммов. Трихобезоар занимал 80% желудка сибирячки, передает MedikForum.

Изначально пациентка обратилась к врачам с жалобами на выпадение волос, но обследование показало, что девушка страдает от нарушения крови – анемии, при которой наблюдается снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток (эритроцитов). Кроме того, жительнице Томска грозила непроходимость желудочно-кишечного тракта. Врачи решили оперировать пациентку в срочном порядке. Позднее главврач томской детской больницы скорой помощи Андрей Караваев рассказал, что юной сибирячке была вскрыты полость желудка. По его словам, операция прошла успешно, пациентка чувствует себя удовлетворительно.