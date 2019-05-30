Фото и видео: медики выходили самого крошечного в истории новорожденного
В Калифорнии, США, медики выходили самого маленького в мире новорожденного, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на новостной портал 10News.
Американка, пожелавшая остаться неизвестной, в декабре 2018 года, будучи на шестом месяце беременности (23-я неделя), при помощи кесарева сечения родила девочку, которой дали имя Сэйби. Вес новорожденный на момент ее появления на свет составлял всего 245 граммов, и она была помещена в клинику в Сан-Диего.
По словам медиков, преждевременные роды были необходимы, поскольку плод не развивался в утробе матери, а следовательно - ее жизнь подвергалась опасности.
У женщины обнаружили преэклампсию - редкое и опасное для жизни как беременной, так и будущего ребенка осложнение, встречающееся лишь у шести процентов беременных.
Сэйби пять месяцев находилась в отделении интенсивной терапии новорожденных. Малышка страдала от кровотечения в мозге, у нее были проблемы с легкими и сердцем. И вот в мае девочку наконец выписали из больницы, к этому моменту ее вес достиг 2,5 килограмма.