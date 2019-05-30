Фото и видео: медики выходили самого крошечного в истории новорожденного

Американка, пожелавшая остаться неизвестной, в декабре 2018 года, будучи на шестом месяце беременности (23-я неделя), при помощи кесарева сечения родила девочку, которой дали имя Сэйби. Вес новорожденный на момент ее появления на свет составлял всего 245 граммов, и она была помещена в клинику в Сан-Диего.

По словам медиков, преждевременные роды были необходимы, поскольку плод не развивался в утробе матери, а следовательно - ее жизнь подвергалась опасности.

У женщины обнаружили преэклампсию - редкое и опасное для жизни как беременной, так и будущего ребенка осложнение, встречающееся лишь у шести процентов беременных.