Чт, 30.05.2019
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Мужчина заряжал телефон в постели и умер

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Зарядка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Varin Rattanaburi / PantherMedia / Varin Rattanaburi

В тайской провинции Накхонратчасима 22-летний мужчина заряжал мобильный в постели и умер от удара током, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

В понедельник, 27 мая, таец был один дома и ждал родственника. Мобильный телефон мужчины разрядился, он подключил его к зарядному устройству и улегся в кровать. По неустановленной причине устройство насмерть ударило его током.

Когда родственник мужчины приехал к дому, таец не открыл ему и не отвечал на звонки. Он заподозрил что-то неладное и выломал дверь квартиры. Родственник тайца обнаружил его лежащим в постели с ожогами на руках. Мертвец сжимал в ладонях устройство, которое все еще было подключено к розетке. Ошарашенный мужчина вызвал полицию и врачей.

Вскрытие показало, что таец скончался за пять часов до визита родственника.

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