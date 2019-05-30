Мужчина заряжал телефон в постели и умер

В понедельник, 27 мая, таец был один дома и ждал родственника. Мобильный телефон мужчины разрядился, он подключил его к зарядному устройству и улегся в кровать. По неустановленной причине устройство насмерть ударило его током.

Когда родственник мужчины приехал к дому, таец не открыл ему и не отвечал на звонки. Он заподозрил что-то неладное и выломал дверь квартиры. Родственник тайца обнаружил его лежащим в постели с ожогами на руках. Мертвец сжимал в ладонях устройство, которое все еще было подключено к розетке. Ошарашенный мужчина вызвал полицию и врачей.