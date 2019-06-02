Записаться к любому врачу в Эстонии при помощи одного сайта? Скоро это станет возможно

Общегосударственная дигирегистратура находится на портале пациента www.digilugu.ee: создана возможность бронирования номерка, можно менять время визита и отменять его, видеть все выписанные направления и записи в одной системе.

В дигирегистратуре между собой связаны выписанные семейным врачом направления и забронированное время приема — это значит, что за раз можно забронировать время только к одному врачу и новое время получить с этим же направлением можно только в том случае, если предыдущая бронь отменена. Это исключает возможность, что с одним направлением будет забронировано время к различным врачам.

Первой 15 января к системе присоединилась Северо-эстонская региональная больница (PERH), но система по-настоящему заработает тогда, когда к ней в ближайшие недели присоединятся также другие крупные больницы.

Второй присоединилась к системе Ида-Вируская центральная больница. Работники регистратуры и врачи этой больницы с понедельника будут бронировать время через новую систему.

«Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) планирует сделать наш график приема видимым для пациентов в общегосударственной дигирегистратуре во вторник, 4 июня», - сказал Postimees представитель Ида-Вируской центральной больницы Юло Вельдре.

Правда, инфосистемы семейных врачей еще не были добавлены к дигирегистратуре, для них Ида-Вируская центральная больница на переходный период завела отдельные телефонные номера, через которые они могут забронировать для пациентов время к врачам-специалистам.

Представитель Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала, что их больница на данный момент достигла фазы тестирования дигирегистратуры.

«Подготовка в запуску услуги идет согласно планам. Официальный срок присоединения к дигирегистратуре 11 августа 2019 года», - сказала Каю.

Гораздо дальше продвинулась Ляэне-Таллиннская центральная больница, где проходит тестирование новой дигирегистратуры. Если все будет идти по плану, по словам представителя больницы Лийзы Суба, присоединение к общегосударственной дигитальной регистратуре произойдет уже в первой половине июня.

По словам представителя Ида-Таллиннской центральной больницы Марко Мяги, точная дата присоединения их больницы еще обговаривается. «К срокам мы, очевидно, успеем», - сказал он без особой уверенности.

«Для Союза больниц внедрение и развитие дигитальной регистратуры – один из приоритетов на этот год. Мы договорились со всеми больницами о том, что они будут готовы присоединиться к дигитальной регистратуре не позднее июля, а также мы обеспечиваем развитие проекта для пациентов», – сказал председатель правления Союза больниц Урмас Суле.