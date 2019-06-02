Боль в боку у девушки оказалась симптомом рака

Жительница английского города Лексем по имени Даниэль Дэвис впервые почувствовала ноющую боль в боку в области кишечника в прошлом году, пишет издание The Mirror. Когда Даниэль обратилась к врачам, те заподозрили у нее анемию и прописали прием железосодержащих препаратов. Британка принимала средства согласно инструкции, но на ее боль это никак не повлияло, она по-прежнему продолжала напоминать о себе.

Затем возник новый симптом. После того, как девушка ела в заведениях фастфуда, ее боль возвращалась с утроенной силой, и иногда доходило до того, что Даниэль по несколько дней не могла встать с постели. Повторное обращение к врачам дало новый диагноз: камни в желчном пузыре. Однако выполненные затем анализы и обследование исключили наличие камней. Тогда мать девушки первой высказала предположение о том, что у Даниэль может быть рак.

Возраст пациентки не позволял заподозрить рак, но все же медики провели необходимые диагностические процедуры. Они смогли убедиться, что у 22-летней девушки рак кишечника, причем опухоль уже достигла размера сливы.