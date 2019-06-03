Ученые опровергли опасность кофе для сердца

В исследовании приняли участие восемь тысяч человек. Их разделили на три группы в зависимости от количества чашек, употребляемых в день: те, кто пьет чашку в день, но не ежедневно; от двух до трех чашек в день; более трех чашек в день, в том числе тех, кто пьет 25 чашек. Люди, пьющие более 25 чашек в день, не принимали участия в исследовании, однако результаты показали, что даже 25 ежедневных чашек кофе не приводят к уменьшению эластичности артерий. При этом учитывались такие факторы, как возраст, курение, диета и артериальное давление, пишет lenta.ru.