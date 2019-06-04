Первый опыт употребления конопли: возникла паранойя, а старые друзья вдруг стали казаться чужими

Помогает ли лечение коноплей? «Такого растения, как лечебная конопля не существует: есть конопля обыкновенная, индийская конопля и так далее, - говорит Калда. – Все листья и бутоны растения конопли содержат большее и меньшее количество THC и CBD, которые можно использовать как для производства лекарств, так и для достижения наркотического эффекта».

АБВ конопли

Каннабиоиды – это химические соединения, выделенные из растения конопли. Самыми известными из них являются THC и CBD.

THC или дельта-9-тетрагидроканнабинол получают из конопли обыкновенной и оно является главным психоактивным компонентом. У THC есть действие снижения некоторых болей, оно вызывает эйфорию, но может вызвать возбуждение, панические атаки и паранойю. Больше всего THC содержится в листьях, стеблях и бутонах.

CBD или каннабидиол – это соединение, которое получают из конопли обыкновенной и, насколько известно, оно не является психоактивным. Употребляющие CBD утверждают, что оно обладает возбуждающими и снижающим боль свойствами.

Лечебная конопля не является отдельным растением, под ней подразумевают выделенные из конопли обыкновенной и индийской каннабиоиды, которым присваиваются лечебные свойства или способность утолять боль.

Семена конопли – полученные из них продукты, например, мука или масло, можно легально продавать в качестве продукта питания, поскольку они безопасны и полезны.

Коноплю, которая содержит меньше 0,2 процента THC, называют также промышленной коноплей. Сырье можно использовать с разными целями, например, в качестве строительного материала, для производства одежды и косметической продукции, или как продукты питания.

Согласно требованиям Ветеринарно-пищевого департамента экстракт конопли, масло CBD и иную, содержащую CBD продукцию нельзя использовать в качестве пищи для животных, они запрещены и как добавки к пище. Коноплю и CBD нельзя использовать и в косметической продукции в случае, если они получены из экстракта конопли, тинктуры или белка. CBD можно использовать в э-сигаретах и жидкостях в них, если содержание THC ниже 0,2 процента.