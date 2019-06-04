Первый опыт употребления конопли: возникла паранойя, а старые друзья вдруг стали казаться чужими

В надежде глубоко уснуть и отдохнуть Эве (имя изменено, настоящее редакции известно) попробовала в качестве расслабляющего коноплю. Результат оказался диаметрально противоположным: «Я не спала всю ночь, а в голове возникали параноидальные мысли. Переписывалась с подругой в мессенджере и в какой-то момент перестала понимать, кто этот человек, откуда я его знаю. Стало очень страшно». Свою историю Эве рассказала Postimees.
Впоследствии Эве значительно снижала количество и больше не общалась с друзьями в состоянии наркотического опьянения: «Мне не нравится употреблять коноплю прилюдно, поскольку я становлюсь параноидальной, а старые друзья вдруг начинают казаться чужими. Мысли совсем другие. Причем, первые моменты глубокой депрессии были одинаковыми – все казалось абсурдным и бессмысленным».
После употребления конопли окружающая действительность казалась Эве нереальной, она и за самой собой как будто наблюдала со стороны: «Потому шизофрения и накрывает тех употребляющих наркотик, у кого есть к ней предрасположенность». На данный момент Эве нашла для улучшения сна более действенные методы.
Шизофрения и конопля
Профессор клинической фармакологии Тартуского университета Анти Калда признал, что при употреблении природной конопли, то есть марихуаны и синтетических каннабиоидов, как Spice и K-2, может сопровождаться психотическими состояниями.
«Экспериментальные и клинические исследования показали, что соприкосновение с природными и синтетическими каннабиоидами может вызывать у здоровых людей схожие с шизофренией симптомы и когнитивные недостатки,- сказал Калда. – Известно, что каннабиоиды усугубляют имеющиеся психотические симптомы и негативно влияют на страдающих шизофренией пациентов. Также многие исследования показывают, что соприкосновение с каннабиоидами в подростковом возрасте в два-четыре раза увеличивает риск проявления шизофрении в дальнейшем».
Между шизофренией и коноплей на уровне мозга имеется прямая связь. По словам Калда, новые научные подтверждения показывают, что в мозге больного шизофренией происходят изменения в эндогенной или внутрителесной каннабиоидной системе. Увеличен уровень эндогенных каннабиоидов, например, анандамида, который является каннабиоидоподобным соединением в организме. Они закрепляются на предназначенных для каннабиоидов рецепторах, из-за чего проявляются психотические симптомы, которые отступают после лечения антипсихотиками.
От нарушения равновесия до суицида
Самыми распространенными побочными действиями употребления каннабиоидов как в качестве лекарства, так и в качестве наркотика, по словам Калда, являются нарушение равновесия, слабость, спутанность сознания, головокружение, понос, сухость во рту, усталость, эйфория и галлюцинации. Тяжелым побочным действием при постоянном употреблении каннабиоидов является зависимость от лечения.
«Каннабиоиды мешают управлению транспортным средством и увеличивают риск попадания в аварию, - сказал Калда. – Препарат rimonabant, помогающий в снижении массы тела и являющийся синтетическим каннабиоидом, запретили, поскольку он увеличивает риск суицида пациента».
Фармаколог добавил, что некоторые каннабиоиды используют в качестве лекарств, если они показаны в случае болезни, а другие, более безопасные и дешевые лекарства оказались неэффективными. Например, для лечения спазмов, вызванных рассеянным склерозом, иногда используют стоящие почти 3000 евро спреи, действующее вещество которых содержит выделенные из растения конопли THC и CBD. Их назначают в том случае, когда другие лекарства не помогают.
Департаменты здоровья США и Европы выдали разрешение на продажу и синтетического каннабиоида для дополнительного лечения судорог, вызываемых синдромами Леннокса-Гастау и Драве.
Калда объяснил, что THC и CBD – соединения растительного происхождения, которые обычно получают из конопли обыкновенной - Cannabis sativa. Чаще всего эти два вещества используются вместе, например, в составе лекарства nabiksimool, которое содержит 2,7 миллиграмма THC и 2,5 миллиграмма CBD. «В интернете в качестве пищевой добавки продают и каннабидиол – речь идет об экстракте конопли обыкновенной, в которой уровень THC ниже 0,2 процента. Он не оказывает психоактивного влияния,- сказал Калда. – В то же время, в Европейском союзе нельзя торговать экстрактом конопли или CBD в качестве продута питания».
Помогает ли лечение коноплей? «Такого растения, как лечебная конопля не существует: есть конопля обыкновенная, индийская конопля и так далее, - говорит Калда. – Все листья и бутоны растения конопли содержат большее и меньшее количество THC и CBD, которые можно использовать как для производства лекарств, так и для достижения наркотического эффекта».
АБВ конопли
Каннабиоиды – это химические соединения, выделенные из растения конопли. Самыми известными из них являются THC и CBD.
THC или дельта-9-тетрагидроканнабинол получают из конопли обыкновенной и оно является главным психоактивным компонентом. У THC есть действие снижения некоторых болей, оно вызывает эйфорию, но может вызвать возбуждение, панические атаки и паранойю. Больше всего THC содержится в листьях, стеблях и бутонах.
CBD или каннабидиол – это соединение, которое получают из конопли обыкновенной и, насколько известно, оно не является психоактивным. Употребляющие CBD утверждают, что оно обладает возбуждающими и снижающим боль свойствами.
Лечебная конопля не является отдельным растением, под ней подразумевают выделенные из конопли обыкновенной и индийской каннабиоиды, которым присваиваются лечебные свойства или способность утолять боль.
Семена конопли – полученные из них продукты, например, мука или масло, можно легально продавать в качестве продукта питания, поскольку они безопасны и полезны.
Коноплю, которая содержит меньше 0,2 процента THC, называют также промышленной коноплей. Сырье можно использовать с разными целями, например, в качестве строительного материала, для производства одежды и косметической продукции, или как продукты питания.
Согласно требованиям Ветеринарно-пищевого департамента экстракт конопли, масло CBD и иную, содержащую CBD продукцию нельзя использовать в качестве пищи для животных, они запрещены и как добавки к пище. Коноплю и CBD нельзя использовать и в косметической продукции в случае, если они получены из экстракта конопли, тинктуры или белка. CBD можно использовать в э-сигаретах и жидкостях в них, если содержание THC ниже 0,2 процента.
Он проводит параллель с сонным маком: «Никто не призывает к лечению маком. В коробочках мака можно найти такие алкалоиды как морфин и кодеин, которые используют и как лекарство, и с наркотическими целями».
В современной медицине уже не используют смеси алкалоидов, то есть тинктуру. В качестве болеутоляющего используют выделенные из мака чистые действующие вещества, как морфин и кодеин: «Вероятнее всего, так же будет и с коноплей обыкновенной».
По словам профессора, конопля обыкновенная может содержать более 5000 фармакологически активных соединений, в их числе более 90 каннабиоидов: «Самым опасным из них является, прежде всего, THC, которое больше всего можно найти в листьях, стеблях и бутонах. Содержание THC зависит от вида конопли».
«Конопля не является чудо-растением,- заверил Калда. – Люди, поддерживающие легализацию конопли как наркотического сырья, просто мифологизируют ее».
«Курение марихуаны, или высушенных листьев, стеблей и бутонов конопли обыкновенной или индийской, в 21 веке не является адекватным способом лечения»,- сказал он. В случае марихуаны проблемой является то, что никогда невозможно узнать насколько качественным было сырье, и состав каннабиоидов, поскольку есть много сортов, а достигающее организма количество каннабиоидов во многом зависит от техники курения.
«Все это делает курение марихуаны как способ лечения сложным процессом, дозировку неконтролируемой, а сравнение пользы лечения с возникающим вредом затруднено. Использовать ли каннабиоиды для лечения заболевания, должен решить врач», - подчеркнул он.