Департамент здоровья обратился с важным предупреждением

По словам советника отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий департамента здоровья Ирины Донченко, всем людям следует вакцинироваться, поскольку Эстония является регионом с высоким риском в отношении распространяемых клещами инфекционных заболеваний. «Теплая и влажная поздняя осень 2018 года и последовавшая мягкая зима стали благоприятствующим фактором для распространения клещей. Поэтому этим летом также следует ожидать высокой активности клещей и опасность для людей растет».

В этом году в течение 5 месяцев в Эстонии зарегистрировано 286 случаев клещевого боррелиоза и 3 случая клещевого энцефалита. В прошлом году эти показатели за 5 месяцев составили соответственно 294 и 5.

По данным департамента здоровья, заболеваемость клещевым энцефалитом годами является стабильной, но возросло число заболеваний клещевым боррелиозом – в прошлом году было зарегистрировано 85 случаев клещевого энцефалита и 2284 случаев клещевого боррелиоза, в 2017 году эти показатели составляли соответственно 87 и 1963.