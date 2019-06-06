Исследователи выяснили, сколько нужно ходить для сохранения здоровья

Принято считать, что для поддержания здоровья необходимо как можно больше ходить пешком. Согласно одной теории, необходимо делать минимум 10000 шагов в день.
Американские ученые решили это проверить. Оказалось, показатель смертности снижается, если количество ежедневных шагов составляет всего 4400, а вот после 7500 шагов разницы уже особой нет.
В рамках эксперимента ученые проследили за 16000 женщин (средний возраст - 72 года). На неделю женщинам раздали приборы, фиксировавшие активность, пишет meddaily.ru. Через четыре года из наблюдаемой группы скончались от различных причин 504 женщины. Эксперты сделали скидку на возраст, курение, употребление алкоголя, прием гормонов, диету, случаи рака и сердечных заболеваний у родственников.
Женщин, у которых изначально был рак, диабет, излишне низкий Индекс массы тела, вообще не учитывали в итоге. Итак, риск смертности снижался почти вдвое, если женщины делали минимум 4400 шагов в день. Если число шагов превышало указанное, то польза сохранялась, но положительная тенденция уже не была столь выраженной. После 7500 шагов линии на графике зависимости стали почти параллельными.