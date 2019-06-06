Исследователи выяснили, сколько нужно ходить для сохранения здоровья

Американские ученые решили это проверить. Оказалось, показатель смертности снижается, если количество ежедневных шагов составляет всего 4400, а вот после 7500 шагов разницы уже особой нет.

В рамках эксперимента ученые проследили за 16000 женщин (средний возраст - 72 года). На неделю женщинам раздали приборы, фиксировавшие активность, пишет meddaily.ru. Через четыре года из наблюдаемой группы скончались от различных причин 504 женщины. Эксперты сделали скидку на возраст, курение, употребление алкоголя, прием гормонов, диету, случаи рака и сердечных заболеваний у родственников.