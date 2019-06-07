В аптеках сделано более 9000 прививок от клещевого энцефалита

«С учетом того, что в прошлом году в Эстонии в общей сложности было сделано примерно 41 000 прививок от клещевого энцефалита, количественный показатель уровня вакцинации, который продемонстрировали аптеки в этом году, весьма высок. Думаю, что в 2019 году статистика вакцинации от клещевого энцефалита покажет уверенный рост», – сказала член правления Объединения аптек Эстонии (EAÜ), провизор Кристийна Сепп.

«То, как люди откликнулись на возможность пройти вакцинацию в аптеке, говорит о том, что, когда услуга становится ближе, доступнее и удобнее, ее с благодарностью принимают. Люди готовы позаботиться о себе и о своих близких. Об этом свидетельствует и тот факт, что большинство тех, кто пришел в аптеку за прививкой, были впервые привиты от клещевого энцефалита», – добавила она.

По словам Сепп, многие посетители аптек высоко оценили возможность пройти вакцинацию против клещевого энцефалита прямо на месте. «В частности, люди отмечали то, что аптеки работают достаточно долго и удобно расположены. Также посетителей аптек порадовала возможность сделать прививку сразу, не бронируя заранее ни время, ни саму вакцину, – сказала она. – Более 40 процентов вакцинированных были мужчинами. Это очень хороший результат».

По словам Сепп, люди оказываются в аптеке гораздо чаще, чем в любом другом медицинском учреждении. «Аптеки внесли неоценимый вклад в сбор генетических проб, они также успешно участвуют в вакцинации населения как от гриппа, так и от клещевого энцефалита. Несомненно, эти примеры нельзя игнорировать при регулировании первичной медико-санитарной помощи, их обязательно следует учитывать, принимая решения по улучшению общественного здравоохранения», – добавила она.

Клещевой энцефалит является распространяемой клещами вирусной инфекцией центральной нервной системы, которая может вызывать менингит или менингоэнцефалит различной степени тяжести. Симптомами заболевания могут стать высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылка, приступы рвоты, сонливость и ухудшение общего самочувствия. Болезнь может вызвать различные осложнения, кроме того, в 0–1,4% случаев заболевание может привести к смерти.

В апреле и в мае вакцинация против клещевого энцефалита проводилась в аптеках Таллинна, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере и Курессааре. В программе приняли участие все крупные аптечные сети, такие как Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.