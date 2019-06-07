В таллиннской больнице слишком много пациентов в тяжелом состоянии: медики обратились к населению

Северо-Эстонская региональная больница в пятницу обратилась к населению с просьбой в случае легких недомоганий обращаться к семейному врачу, поскольку рабочая нагрузка на отделение неотложной медицинской помощи (ЭМО) резко возросла и сейчас там много пациентов в тяжелом состоянии.
«На данный момент в отделении неотложной медицинской помощи очень много больных в тяжелом состоянии, в течение дня нам доставляют по 75-80 больных, - сообщила в переданном BNS пресс-релизе заведующая ЭМО Кристийна Пыльд. - Очень много пациентов с аритмией, пострадавших от инсульта, а также пожилых людей, у которых на фоне нынешней жары обострились их хронические заболевания».
Пыльд подчеркнула, что в случае с легкими недомоганиями, не требующими срочного вмешательства медиков, следует искать помощи у семейного врача.
«Важно различать серьезные проблемы со здоровьем и легкие недомогания. Если человек сам затрудняется определить тяжесть своего заболевания, мы рекомендуем позвонить по действующему во всей Эстонии телефону консультаций с семейным врачом 1220, который работает круглосуточно», - напомнила Пыльд.