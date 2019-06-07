В таллиннской больнице слишком много пациентов в тяжелом состоянии: медики обратились к населению

«На данный момент в отделении неотложной медицинской помощи очень много больных в тяжелом состоянии, в течение дня нам доставляют по 75-80 больных, - сообщила в переданном BNS пресс-релизе заведующая ЭМО Кристийна Пыльд. - Очень много пациентов с аритмией, пострадавших от инсульта, а также пожилых людей, у которых на фоне нынешней жары обострились их хронические заболевания».