По этой причине в Европе ежегодно умирает почти 5000 человек

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), некачественная еда является причиной смерти примерно 420 тысяч человек.

Наибольшей опасности отравления подвержены дети младше пяти лет. На них приходится 40 процентов всех случаев. Ущерб от последствий отравления оценивается в 95 миллиардов долларов в год.

В Европе после употребления некачественных продуктов каждую минуту заболевают 44 человека – это свыше 23 миллионов жителей в год, 4 700 заболевших умирают.

«Все страны мира – большие и маленькие, богатые и бедные – сталкиваются с проблемой заболеваний пищевого происхождения и Европа в этом не исключение. Масштабы стоящих перед нами задач, связанных с этими заболеваниями, просто огромны», – подчеркнула директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.