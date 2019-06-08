Определена главная причина старения

Исследователи проанализировали активность генов в образцах тканей людей разного возраста, пишет lenta.ru . Ключевую роль в резком появлении многочисленных возрастных заболеваний после 60 лет играет белковый комплекс mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих), а также продукция активных форм кислорода в митохондриях.

По мнению специалистов, сложность системы регуляции программ старения у людей гораздо выше, чем у многих других видов. Это связано с человеческим геномом, который эволюционировал, обеспечивая долгую жизнь. Однако эволюция не предусмотрела, что срок жизни превысит 50-60 лет. Многие молекулярные программы, препятствующие старению, по какой-то причине выключаются именно в этот срок.