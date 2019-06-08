Детский Фонд Клиники ТУ призвал помочь трехмесячной девочке с тяжелым диагнозом

Детский фонд Клиники Тартуского университета обратился к населению Эстонии с призывом оказать помощь трехмесячной Аннабель, у которой врачи диагностировали недуг под названием спинальная мышечная атрофия, или СМА.
«Это редкое заболевание, которое встречается один раз на 11 тысяч. Болезнь приводит к тому, что у человека не развиваются мышцы. В большинстве случаев дети с таким диагнозом не живут дольше двух лет», - отметили в переданном BNS пресс-релизе представители фонда.
По данным медицинской статистики, нередко сердце детей с таким диагнозом перестает биться намного раньше.
«Аннабель улыбнулась удача, и мы верим, что она будет сопровождать ее еще очень долго. Не только потому, что симптомы минимальны, но и потому, что неделю назад в США получило официальное одобрение генное лекарство Zolgensma», - сообщили в фонде.
Как подтвердили многочисленные исследования, с его помощью дети, страдающие от СМА, могут полностью выздороветь. В Европе этого лекарства пока нет. В США оно стоит 2,125 миллионов долларов. Речь идет о самом дорогостоящем в мире лекарстве.
«Родители Аннабель уже начали переговоры с американскими медицинскими центрами о приобретении Zolgensma. Кроме того, они отправили заявление в Токио для участия в исследованиях лекарства. К сожалению, в случае с этой болезнью время работаетпротив больного, и с приобретением медикамента следует спешить. Собрать необходимую для спасения Аннабель сумму важно как можно быстрее», - подчеркнули представители фонда.
На сегодняшний день лечащие врачи маленькой Аннабель, старший врач отделения новорожденных Талиннской детской больницы Хайде Пыдер и руководитель таллиннского отделения центраклинической генетики Клиники Тартуского университета, врач-генетик Рийна Жордания подтвердили Детскому фонду, что поддерживают приобретение генного лекарства для Аннабель и надеются на его решающую роль в выздоровлении ребенка.
"Речь идет о новом и научно обоснованном лекарстве, которое является самым дорогим в мире. Согласно последней информации, одно его внутривенное вливание длится примерно час, ипосле этого ребенок может вылечиться на всю оставшуюся жизнь ", - говорит доктор Рийна Жордания.
Для поддержания покупки лекарства, которое спасет жизнь Аннабель, можно перевести средства на банковские счета Детского фонда (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond), указав в пояснении ANNABEL.