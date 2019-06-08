Детский Фонд Клиники ТУ призвал помочь трехмесячной девочке с тяжелым диагнозом

«Это редкое заболевание, которое встречается один раз на 11 тысяч. Болезнь приводит к тому, что у человека не развиваются мышцы. В большинстве случаев дети с таким диагнозом не живут дольше двух лет», - отметили в переданном BNS пресс-релизе представители фонда.

По данным медицинской статистики, нередко сердце детей с таким диагнозом перестает биться намного раньше.

«Аннабель улыбнулась удача, и мы верим, что она будет сопровождать ее еще очень долго. Не только потому, что симптомы минимальны, но и потому, что неделю назад в США получило официальное одобрение генное лекарство Zolgensma», - сообщили в фонде.

Как подтвердили многочисленные исследования, с его помощью дети, страдающие от СМА, могут полностью выздороветь. В Европе этого лекарства пока нет. В США оно стоит 2,125 миллионов долларов. Речь идет о самом дорогостоящем в мире лекарстве.

«Родители Аннабель уже начали переговоры с американскими медицинскими центрами о приобретении Zolgensma. Кроме того, они отправили заявление в Токио для участия в исследованиях лекарства. К сожалению, в случае с этой болезнью время работаетпротив больного, и с приобретением медикамента следует спешить. Собрать необходимую для спасения Аннабель сумму важно как можно быстрее», - подчеркнули представители фонда.

На сегодняшний день лечащие врачи маленькой Аннабель, старший врач отделения новорожденных Талиннской детской больницы Хайде Пыдер и руководитель таллиннского отделения центраклинической генетики Клиники Тартуского университета, врач-генетик Рийна Жордания подтвердили Детскому фонду, что поддерживают приобретение генного лекарства для Аннабель и надеются на его решающую роль в выздоровлении ребенка.

"Речь идет о новом и научно обоснованном лекарстве, которое является самым дорогим в мире. Согласно последней информации, одно его внутривенное вливание длится примерно час, ипосле этого ребенок может вылечиться на всю оставшуюся жизнь ", - говорит доктор Рийна Жордания.