Ученые выяснили: интернет меняет мозг человека

Безграничный поток запросов и уведомлений из интернета заставляет разделять внимание, а это может ослабить способность поддерживать концентрацию на одной задаче, пишет meddaily.ru . Также из-за интернета изменилось то, как человек хранит, оценивает факты. Специалисты уверены: необходимо контролировать время, проводимое в Сети. Это так называемая "интернет гигиена".

Всемирная организация здравоохранения советует: дети 2-5 лет не должны сидеть в интернете, за видеоиграми или перед телевизором более часа в день. Экспертов волнует и поголовное увлечение соцсетью Instagram. В целом специалисты советуют меньше практиковать многозадачность онлайн, избавляться от "ритуалов" (привычки, к примеру, каждое утро проверять соцсети). Не стоит пользоваться интернетом вечером. А онлайн-общение рекомендуется заменять личным.