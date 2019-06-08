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Ученые выяснили: интернет меняет мозг человека

ST PETERSBURG, RUSSIA - JANUARY 31, 2017: A man in a hood sits at a laptop computer. Sergei Konkov/TASS

ФОТО: Sergei Konkov / Sergei Konkov/TASS/ Scanpix

Группа неврологов выявила изменения в отдельных когнитивных сферах. Эти изменения влияют на способность концентрировать внимание, обрабатывать воспоминания и участвовать в социальном взаимодействии, пишет Medical Express.

Безграничный поток запросов и уведомлений из интернета заставляет разделять внимание, а это может ослабить способность поддерживать концентрацию на одной задаче, пишет meddaily.ru. Также из-за интернета изменилось то, как человек хранит, оценивает факты. Специалисты уверены: необходимо контролировать время, проводимое в Сети. Это так называемая "интернет гигиена".

Всемирная организация здравоохранения советует: дети 2-5 лет не должны сидеть в интернете, за видеоиграми или перед телевизором более часа в день. Экспертов волнует и поголовное увлечение соцсетью Instagram. В целом специалисты советуют меньше практиковать многозадачность онлайн, избавляться от "ритуалов" (привычки, к примеру, каждое утро проверять соцсети). Не стоит пользоваться интернетом вечером. А онлайн-общение рекомендуется заменять личным.

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