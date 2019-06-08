Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП

Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис. Вспышки именно этих недугов наиболее беспокоят Всемирную организацию здравоохранения. Отметим, что подавляющее большинство подобных инфекций легко предотвратить и вылечить, но некоторые из них эволюционировали и выработали резистентность ко всем лекарствам из категории антибиотиков. Особую тревогу у ВОЗ вызывают случаи так называемый супергонореи.

Данный отчет организации базировался на информации за 2016 год - наиболее свежей по доступности. В ней говорится о том, что среди мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет в 2016 году было зафиксировано 127 млн новых случаев хламидиоза, 87 млн случаев гонореи, 6,3 млн случаев сифилиса и более 150 млн случаев трихомониаза. ВОЗ подчеркивает, что ЗППП являются постоянной и устойчивой эндемической угрозой для мирового здравоохранения, оказывая значительное воздействие на здоровье взрослых и детей.