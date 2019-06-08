Три британца скончались после того, как съели бутерброды из магазина

Для трех граждан Великобритании летально закончилось употребление готовых бутербродов. Они заболели редкой инфекционной болезнью - листериозом, в результате чего скончались, передает Rus.TVNET.
Британские службы здравоохранения объявили в пятницу, что в общей сложности с тяжелыми симптомами в больницу были доставлены шесть человек. Власти проводят расследование, а производители сэндвичей добровольно приостановили производство своей готовой продукции.
Листерии — род грамположительных палочковидных бактерий. Листериоз является острой инфекционной инфекцией животных и человека, характеризующейся поражением центральной нервной системы, лимфатических узлов и различных внутренних органов. Листерия широко распространена в природе, в воде, в почве, а также в овощах. В еде бактерии чаще всего содержатся в молочных продуктах и в салатах.
Британские власти отмечают, что в данном конкретном случае без шести уже инфицированных людей новых заболеваний нет, а угроза для широкой общественности относительно мала.