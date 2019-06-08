Три британца скончались после того, как съели бутерброды из магазина

Британские службы здравоохранения объявили в пятницу, что в общей сложности с тяжелыми симптомами в больницу были доставлены шесть человек. Власти проводят расследование, а производители сэндвичей добровольно приостановили производство своей готовой продукции.

Листерии — род грамположительных палочковидных бактерий. Листериоз является острой инфекционной инфекцией животных и человека, характеризующейся поражением центральной нервной системы, лимфатических узлов и различных внутренних органов. Листерия широко распространена в природе, в воде, в почве, а также в овощах. В еде бактерии чаще всего содержатся в молочных продуктах и в салатах.